Día de la Primavera: los mejores lugares para salir a celebrar con amigos el 21 de septiembre 2025 en Buenos Aires

Día de la Primavera: los mejores lugares para salir a celebrar con amigos

Este domingo 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera en Argentina y es un momento ideal para salir con amigos a comer. Buenos Aires ofrece una amplia oferta de locales gastronómicos, pero solo algunos tendrán promociones imperdibles este fin de semana. ¿Cuáles son?

Día de la Primavera: los mejores lugares para salir el fin de semana

Entre la gran cantidad de restaurantes y cafeterías en la ciudad de Buenos Aires, algunos lugares se destacan como la mejor opción para salir este fin de semana y celebrar la primavera por sus promociones y propuestas diferentes. Estos son:

Francisca del Fuego

El reconocido bar y restaurante, ubicado en los Arcos del Rosedal, invita a festejar la llegada de la Primavera con una tarde especial al aire libre. El domingo 21, desde las 14 hasta las 18 hs, el deck será escenario de un DJ Set en vinilos a cargo de Cristo (@akacristo), quien musicalizará la jornada con ritmos cálidos que van del soul al rocksteady, reggae, boogaloo, black music y brazil vibes.

La propuesta se completa con una promoción exclusiva: pinta de Heineken a $5000 durante todo el día y Happy Hour en cócteles seleccionados. Se trata de un plan ideal para brindar por la nueva estación junto a amigos, disfrutar del sol, mover el cuerpo y compartir un momento festivo en un entorno único.

Día de la Primavera: los mejores lugares para salir a celebrar con amigos

Dirección: : Av. Libertador 3883, arco 14, Palermo.

Ávito Bistró & Café

Ubicado en Devoto, Ávito Bistró & Café estrena un nuevo brunch con la llegada de la primavera. Se trata del brunch Florecer en Primavera que incluye bebidas, laminados de elaboración propia, productos salados y pastelería artesanal.

En detalle, el brunch trae: dos infusiones a elección, dos exprimidos de naranja, un croissant relleno de crema pastelera y frutos rojos o dulce de leche, una danesa con palta y huevo mollet o un croque madame (sandwich de jamón y queso con bechamel y huevo frito), y una marquise de dulce de leche.

Es un menú pensado para compartir entre dos personas, estará disponible desde el 21 de septiembre y costará $35.000. También pueden sumarse dos copas de Aperol Spritz por $10.500.

Día de la Primavera: los mejores lugares para salir a celebrar con amigos

Dirección: Pareja 3670, Villa Devoto.

Asato Sushi

Por la llegada de la estación de las flores, el 21 de septiembre Asato Sushi ambientará su salón con ikebanas artesanales que le darán vida y color al espacio. En este marco, presentarán una nueva pieza de temporada con toques frescos, herbáceos y especiados. Una invitación a celebrar la primavera entre cocktails y destacadas piezas de sushi.

El nuevo nigiri Kaizen condensa la esencia de Roy Asato: materia prima local, creatividad y sabor. Compuesto por trucha patagónica, crema de zanahorias, cilantro fresco y semillas de hinojo en polvo, es un bocado delicado y aromático donde se resalta la simpleza de cada producto. Disponible de a dos o cinco unidades para combinar con otros nigiri, sashimi, geishas y rolls del menú.

Día de la Primavera: los mejores lugares para salir a celebrar con amigos

Dirección: Corrientes 584, Olivos.

Barragán Palermo

Este fin de semana, Barragán Palermo recibe la temporada cálida en su amplia esquina con plantas y mesas al calor del sol. Mientras, podrán disfrutarse dos platos especiales con la impronta mexicana que caracteriza a su menú brunchero. Se trata de un plan ideal para quienes buscan compartir al son de boleros, rancheras y música indie.

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, la sede palermitana de la primera lonchería del país presentará dos creaciones únicas. Por un lado, el Panchito Mex servido en pan brioche con salchicha artesanal, crema de palta, repollo encurtido, lactonesa de cilantro, lluvia de tortillas pay y salsa de la casa de piña y maní. “Es una versión fresca, colorida y llena de texturas que lleva al clásico pancho a otro nivel”, cuentan desde el local.

Y por otro lado, el Choclo Despelote que sale asado con un mix de quesos fundidos, mayonesa de cilantro, salsa de ají rojo picante, sal en escamas y un toque de tajín. “Un clásico callejero que se vuelve un verdadero despelote de sabor”, agregan. Ambos productos estarán disponibles de manera individual o con un vaso de agua de Jamaica.

Día de la Primavera: los mejores lugares para salir a celebrar con amigos