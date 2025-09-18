El próximo fin de semana la provincia de Buenos Aires se vestirá de fiesta para recibir a la primavera, la estación de las flores y los días agradables. Son muchos los que ya organizaron planes para festejar con amigos o realizar actividades al aire libre, como así también para escaparse unos días de la ciudad y recorrer los distintos pueblitos que ofrecen actividades culturales, fiestas populares, gastronomía y artesanías, entre otras propuestas.

En este sentido, hay pueblos donde se realizarán fiestas con distintas temáticas y que son ideales para una escapada de fin de semana. Las celebraciones serán del viernes 19 al domingo 21 inclusive con entrada gratuita.

Calendario de fiestas provinciales en Buenos Aires

La recorrida comienza en Monte Hermoso con la 31° edición de la Fiesta Nacional de la Primavera que tendrá entrada gratuita y se realizará del viernes 19 al domingo 21 en la Plaza Parque General San Martín. Desde la municipalidad informaron que habrá un patio gastronómico a partir de las 19 del viernes y desde las 12 el sábado y domingo, también contarán con música en vivo, Djs y actividades para toda la familia.

Cronograma de shows

Viernes 19: 19hs – Willy Traversa y banda. 20hs – Fósforo y la MH

Sábado 20: 14hs – Retro Trio. 16:30hs – La Sin Nombre. 18hs – Tramontana. 19hs – Luceros, El Ojo Daltónico, con toda la fuerza del rock nacional.

Domingo 21: 13.30hs – Luchi Davit. 17.30hs – Korova. 19hs – El Zar, una de las bandas revelación del indie argentino.

Para más información, ingresar a la web de https://montehermoso.gov.ar/.

Otro de los municipios que se suma a las celebraciones por la llegada de la primavera es Moreno. Realizará una serie de shows en vivo del 19 al 21 de septiembre, en la plaza Dr. Buján, ubicada en Ruta Provincial N°7 km 35,5, con entrada libre y gratuita.

Los festejos comenzarán con la 23° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral que se realizará del viernes 19 al domingo 21, de 10 a 20 horas, y reunirá a productoras y productores locales en una gran feria con exposición y venta de plantas, charlas y talleres que permitirán al público conocer y disfrutar la riqueza de la floricultura local. También habrá sorteos y espectáculos en vivo.

En simultáneo, tanto el viernes desde las 16 como el sábado a partir de las 14 horas se llevará a cabo el 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura, un evento declarado de interés turístico nacional que ofrecerá la posibilidad de recorrer las expresiones artísticas de distintas regiones del país. La grilla incluirá la presentación de Jorge Abregu, Peteco Carabajal y Antonio Tarragó Ros.

El cierre del fin de semana será el domingo 21, de 13 a 21, con la séptima edición del Festival Urbano. En esta oportunidad se presentarán El Mató a un Policía Motorizado, Turf y Malandro, junto a artistas emergentes de Moreno como Militantes del Clímax, Mir Nicolás, Ana Milagros, La Valenti y Femi, además de un artista sorpresa que se dará a conocer en el escenario. La propuesta se complementará con la Street Fu, un torneo de básquet 3x3, juegos, feria de emprendedoras y emprendedores y un amplio patio gastronómico.

¿Qué otras fiestas se realizarán en provincia de Buenos Aires?