El calendario de fiestas populares en la provincia de Buenos Aires continúa en marcha.

El calendario de fiestas regionales de la provincia de Buenos Aires continúa activo y para el próximo mes se viene uno de los eventos más esperados por el público local: la Fiesta Regional del Choripán 2025. Este evento tendrá lugar a menos de dos horas de la ciudad y se presenta como una opción para realizar una escapada de fin de semana.

La sexta edición de la fiesta se realizará en la localidad de Ranchos, partido de General Paz, a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este año habrá una gran puesta en escena con distintas presentaciones artísticas, actividades culturales y los platos más destacados de la gastronomía regional.

¿Cuándo será la Fiesta Regional del Choripán?

La cita es el 5 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos. La fiesta es organizada por el Ballet Folklórico General Paz y la entrada será gratis, pero el estacionamiento tendrá un costo accesible. Entre los atractivos estará el clásico choripán, también habrá un servicio de cantina, una feria con puestos de artesanos, emprendedores y reventa, como así también muchos artistas en escena. Además, tendrá lugar la actuación estelar del músico Leandro “Lele” Lovato.

Programa de la Fiesta Regional del Choripán

Dúo Flor y José.

Las Changuitas Violinera.

Adrián Guzmán.

Entrecasa Folk.

Taller de Adultos Héroes de Malvinas.

Ballet Infantil Héroes de Malvinas.

Ballet Guardia de los Ranchos.

Ballet Villanueva Fútbol Club.

Ballet Corazones Criollos.

Agrupación Folklórica Arraigo.

Ballet Folklórico Abriendo Tranqueras.

Agrupación Folklórica El Vendaval.

Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Ballet Folklórico Esencia Sureña.

Agrupación Folklórica Los Salamánqueros.

Somos Danza Viva.

Actuación especial:

Ballet General Paz.

Ballet Infantil General Paz.

Cierre a las 18: Leandro “Lele” Lovato

¿Cómo llegar a Ranchos desde CABA?

Hay varias opciones para llegar a Ranchos desde CABA. Una es en auto con un tiempo estimado de una hora con 40 minutos, se puede estirar hasta dos horas según el tráfico. Se debe tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata, seguir hasta la Ruta Provincial N.º 36 en dirección a Brandsen y desde allí se agarra la Ruta Provincial 29 hacia el destino final.

Otra opción es en colectivo, ya que empresas como Condor Estrella, Platabus o Costera Criolla realizan este trayecto. Parten desde las terminales de Dellepiane o La Plata hacia Ranchos. El tiempo de viaje estimado es de dos horas y media. También se puede combinar transportes desde Constitución a La Plata o a Brandsen, y desde allí, un micro o combi local a Ranchos.