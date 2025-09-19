Comida gratis por disfrazarse por el Día de la Primavera en Buenos Aires: cuándo es la "Fiesta Batman"

Se viene una nueva Fiesta Batman.

En el Mercat Villa Crespo hay fiesta por partida doble: la "Fiesta Batman" se suma el "Día de la Primavera" con concurso de cosplayers pero, además, los primeros 50 que lleguen lookeados de Batman o su personaje favorito se llevarán un plato de comida gratis. Una gran posibilidad para disfrutar de este grato festejo y divertirse un rato con amigos, en pareja o en familia.

Como todos los años el tercer sábado de cada septiembre se celebra la "Fiesta Batman" en todo el mundo, una manera de homenajear a uno de los superhéroes más populares que nació del cómic y conquistó todas las pantallas. Este año Mercat Villa Crespo decidió festejarlo a lo grande con una propuesta muy especial, para que algunos que cumplan con una consigna especial puedan disfrutar de este día.

Cuándo es la "Fiesta Batman" por el Día de la Primavera 2025

La "Fiesta Batman" se celebra el próximo 21 de septiembre.

Cómo obtener comida gratis en la "Fiesta Batman"

Este domingo 21 de septiembre, las primeras 50 personas que lleguen lookeadas de Batman o su personaje favorito serán agasajadas con un plato de comida sorpresa de una de las propuestas gastronómicas de Mercat. Y, los siguientes 50, podrán acceder a descuentos especiales de 2x1.

Qué actividades y concursos ofrece la "Fiesta Batman"

Miles de fans disfrutan de esta fiesta.

Además, habrá trivias con regalos especiales para los ganadores, concursos de cosplayers, bandas con música de los años 60 y merchandising temático para los fans de los superhéroes. La propuesta invita así a vivir un domingo diferente con mucha cultura pop primaveral, música y juegos junto a una variada propuesta gastronómica, que hace de este evento algo único.

El también conocido como “Batman Day” no es nuevo, pues luego de consolidarse como un emblema de los cómics, solían realizarse eventos conmemorativos organizados por fans o la editorial DC los días 30 de marzo por la primera aparición del personaje o el 24 de abril por el aniversario de su primer cómic protagónico aunque no tenían un reconocimiento oficial.

Concurso de Cosplayers con premios especiales.

Trivias temáticas para poner a prueba tus conocimientos del universo DC.

Música en vivo con hits de los años 60, un guiño a la icónica serie de Batman.

Merchandising exclusivo para coleccionistas y amantes de los superhéroes.

Maquillaje y foto cabina para retratar un domingo primaveral muy especial.

Dónde es y todos los detalles del "Batman Day"