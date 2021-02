Se viene la cuarta semana de Liga Master Flow y Undead es el único puntero

Después de una semana con el primer superclásico de los esports, llegará la cuarta semana de competencia de Liga Master Flow. Undead Gaming buscará seguir su andar casi perfecto mientras que River Plate ya se encuentra afianzado como escolta después del rotundo triunfo frente a Boca. La fase regular está llegando a su meridiano y ya son varios los equipos que se perfilan para encarar los playoff del principal certamen local de League of Legends.

En esta semana, Naguará buscará su primera victoria del año, aunque no la tendrá fácil en ninguno de sus tres cruces. Por su parte, New Indians no quiere perderle pisada a Boca, el último equipo de la tabla que clasificaría a los playoff si esta fase terminara hoy. Mientras que Savage, CASLA y New Pampas no pueden descuidarse porque con una mala semana pueden caer y no clasificar a la siguiente ronda.

El viernes será la fecha 12, es decir cuando arranque la "vuelta" de lo que fue la primera parte de la fase regular. La apertura de la jornada tendrá lo que será la partida más importante de la semana, ya que se enfrentarán Undead Gaming y River Plate, el primero y segundo de la tabla de posiciones respectivamente. Será la oportunidad del Millonario de bajar al puntero y depender de sí mismos. El resto de los equipos también esperan derrotas de los no-muertos para poder descontarles puntos.

Entre los jugadores, Damián "Nate" Rea buscará seguir siendo uno de los mejor players de League of Legends de la Liga Master Flow. En el actual certamen, el integrante de Globant Emerald Team ya se llevó cinco MVP por su excelente desempeño. De lejos, con tres MVP cada uno, lo siguen Feitan (River Plate Gaming), Nobody (New Pampas) y Nothing (Undead Gaming).

Los equipos argentinos en la LLA

En el último fin de semana se llevaron a cabo las jornadas 5 y 6 del torneo regional más importante de League of Legends. Mientras Furious Gaming mantuvo la punta, Isurus pudo sumar su primera victoria en el certamen. El sábado no fue un buen día para el Tiburón, ya que se fue con una caída en su enfrentamiento con el vigente campeón Rainbow7. Pero el domingo, Isurus pudo ganarle a Kaos Latin Gamers y salir del fondo de la tabla, relegando al derrotado a esa posición.

Por su parte, Furious Gaming ganó sus dos choques del fin de semana frente a Estral Esports y XTEN Esports. Sendas victorias lo colocan en la cima de la tabla de posiciones junto a Gillette Infinity. El próximo domingo comenzará la segunda parte de esta primera fase por lo que el cierre de la jornada estará a cargo del clásico argentino entre Isurus y Furious Gaming.