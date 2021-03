Pokémon UNITE: se filtraron imágenes y hay criaturas confirmadas

El nuevo MOBA de Pokémon llegará a fines del 2021

Hay algo que se tornó imposible en los últimos tiempos y es no tener ninguna filtración ante algún nuevo videojuego. Los desarrolladores de Pokémon UNITE están probando una versión beta en Canadá del título para móviles y, por supuesto, se conocieron algunas imágenes de cómo se ve el videojuego, a pesar de la prohibición que estableció Nintendo. Entre lo confirmado oficialmente por The Pokémon Company y lo que se pudo ver en las filtraciones, ya se sabe de la existencia de 22 criaturas que aparecen en UNITE.

Aún sin fecha confirmada, se espera que Pokémon UNITE llegue a Nintendo Switch, iOS y Android a finales del 2021. Con el desarrollo a cargo de TiMi Studios, UNITE es uno de los títulos más esperados del año. Los responsables de títulos como Arena of Valor y Call of Duty: Mobile, están llevando a cabo una beta en Canadá de su nuevo videojuego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés). Para ver el éxito de TiMi basta con ver que Call of Duty: Mobile en su primera semana disponible superó las 100 millones de descargas.

Vale recordar que TiMi Studios es una filial de Tencent, el gigante tecnológico chino que también es dueño de Fortnite y League of Legends, entre otros. Se trata de la empresa más grande en toda la industria del gaming, con porcentajes en algunas de las más importantes compañías del sector. Tencent es dueña de la totalidad de Riot Games (Valorant y LoL) y un 40% de Epic Games (Fortnite), entre muchas otras.

En su anuncio oficial The Pokémon Company confirmó que el nuevo battle royale será un juego "gratuito para comenzar", una definición que extrañó a más de uno. Pero a no temer ya que se podrá descargar y jugar sin pagar pero sí tendrán costo los skins, algún elemento del juego o los pases de batalla. Respecto a este último según las recientes filtraciones UNITE tendrá algún tipo de sistema Battle pass, como todos los títulos gratuitos en la actualidad.

Si bien todavía se desconoce cuántos Pokémon estarán disponibles en UNITE, ya hay una lista de 22 criaturas confirmadas entre las filtraciones y los anunciados por The Pokémon Company. Tampoco se sabe por el momento si todos podrán usarse directamente o habrá que irlos desbloqueando a través del juego o con monedas y pagos opcionales.

Pokémon confirmados para UNITE