Nintendo tomó una firme decisión sobre los precios de sus juegos en Argentina

Nintendo tomó una importante decisión respecto a las compras en su eShop argentino. De qué se trata y cómo impacta en el mercado local.

Nintendo informó en las últimas horas un importante cambio en sus políticas de ventas a raíz de los aumentos de precios que hubo en su eShop en la región. Conscientes de las situaciones económicas que atraviesan los diversos países, la compañía japonesa acomoda el costos de sus videojuegos dependiendo dónde viva el comprador. Qué cambio implementó Nintendo debido a los precios que tienen los juegos en Argentina.

A diferencia de lo que ocurre con otras consolas o plataformas, Nintendo tiene un precio diferenciado en gran parte de los videojuegos que ofrece en su catálogo dependiendo de la región en la que se encuentre el comprador. Si bien esto no ocurre con algunos grandes títulos -que suelen tener un mismo precio internacional-, la compañía japonesa tiene una política bastante inclusiva en cuanto a los valores que tienen los juegos en su eShop.

Para que el mercado argentino no caiga debido a los constantes vaivenes de la economía local, los videojuegos tienen precios más convenientes en nuestro país que en otros de la región. Esto implicaba un problema para Nintendo también, ya que muchos usuarios de otras naciones (como México, entre otros) se creaban cuentas en la versión argentina de la tienda para comprar juegos a un precio menor del que cuesta en su propio país. Pero eso se terminó.

Tanto jugadores mexicanos como de otros países latinoamericanos no podrán seguir aprovechando esta ventaja que ofrecía el eShop de Nintendo porque la compañía japonesa tomó una determinación para cortar con esta jugada que le hacían al sistema. Desde el pasado 18 de agosto, aquellos jugadores que tenían una cuenta argentina e intentaron comprar un juego se encontraron con un mensaje del creador de Game Boy con el que les imposibilitaba la compra.

Es que la compañía japonesa ahora prohibió comprar videojuegos con tarjetas que no sean emitidas en el país de origen. "Es posible que los métodos de pago disponibles para realizar compras en la Nintendo eShop de algún país en específico estén restringidos a los métodos de pago o tarjetas de crédito emitidos por ese mismo país. Por ejemplo, una tarjeta de crédito emitida en México no funcionará en la Nintendo eShop de Argentina", fue el mensaje de Nintendo para quienes quisieron comprar desde otra región que no fuera la suya.

PlayStation confirmó lo que todos sus fanáticos esperaban

PlayStation le dio una alegría a sus usuarios y a los amantes de la tecnología al confirmar cuándo llegará y cuánto costará PlayStation Portal, el esperado reproductor remoto de la compañía de Sony. Además, confirmó detalles del nuevo dispositivo y cómo serán los primeros auriculares inalámbricos de PlayStation.

Desde que la PS5 llegó al mercado, los desarrolladores de la popular consola empezaron a pensar en nuevas experiencias para que sus usuarios puedan sumergirse aún más en el universo que ofrecen. Ya en mayo pasado hicieron una pequeña muestra de lo que por entonces se llamó Proyecto Q y que en las últimas horas se confirmó que será la PlayStation Portal.

El nuevo dispositivo de PlayStation es nada menos que un reproductor remoto con el que los jugadores podrán llevar la experiencia de PS5 a la palma de su mano. Para disfrutar de PlayStation Portal, los usuarios tendrán que conectarla de forma remota a su consola de nueva generación por WiFi, desde donde podrán jugar a los videojuegos compatibles que tengan instalados en la PS5.

Entre las características que Sony destaca sobre el nuevo reproductor remoto se encuentran la pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución de hasta 1080p a 60 fotogramas por segundo y un conector de audio de 3,5 mm. Además, desde la compañía también confirmaron cuánto costará la PlayStation Portal, que llegará al mercado a finales del 2023: 200 dólares / 220 euros.