El juego de Steam que tiene 50% de descuento y da que hablar

Este es un videojuego que ha sido aclamado por la comunidad gamer.

De qué trata Revenge of the Shadow Ninja.

En el mercado de los videojuegos existen plataformas que sin duda han cautivado a los fanáticos y teniendo en cuenta esta situación presentan títulos que son muy codiciados por la comunidad gamer. Cuál es el título que se ha posesionado entre todos los jugadores.

En Steam realmente cada semana vuelven locos a todos sus fanáticos quienes están muy atentos a todos sus beneficios. Teniendo en cuenta este escenario han lanzado por tiempo limitado un videojuego que posteriormente tendrá un importante descuento del 50%. Si sos fanático de grandes propuestas, realmente esta te va a servir y lo mejor del asunto es que tendrás en tu colección un título bastante atrapante.

En este sentido podemos contarte que hace poco los ejecutivos presentaron Revenge of the Shadow Ninja un juego que podés bajarlo gratuitamente y en el cual su escenario es bastante interesante y además curioso. Cuenta con apartados bastantes coloridos y sobre todo con desafíos que deberás superar para poder así marcar las diferencias ante los otros competidores.

Es una propuesta cargada con muchísimas aventuras. Seguramente vas a poder percibir diferentes inconvenientes en tu camino, los cuales, tendrás que superar para poder cumplir con tu objetivo. Será la oportunidad perfecta para que puedas verlo todo a través de los ojos de un ninja.

"El hijo de Shimazu es secuestrado y su esposa es asesinada por Takeda con la ayuda de un demonio llamado Fudo. Durante los últimos 10 años, Takeda ha sido sellado por Shimazu, es el deber de Shimazu vengarse y tratar de salvar a su hijo. Usa todas tus habilidades para evitar trampas peligrosas. Destruye a todos los oponentes en tu camino hacia la venganza. Avanza a través de los niveles destruyendo a tus enemigos con guiones y shurikens. Evita trampas mortales, recoge oro y mejora tus habilidades", sostiene la descripción de este título que ha generado repercusión en toda la comunidad.

Todavía no se lanzó y está entre los más vendidos: el juego de Steam que es un éxito

Es importante tener en cuenta que este videojuego aún no se ha lanzado, ya que su estreno oficial sería en septiembre. Realmente ha cautivado a la comunidad gamer y permitirá que sus jugadores inviertan muchas horas en una historia atractiva que es acompañada por una buena calidad en sus gráficos.

Se trata de Starfield, la nueva apuesta de Bethesda que estará disponible el próximo 6 de septiembre y podrá jugarse en Xbox Series X/S y PC. En la actualidad, este título logró posesionarse dentro de los más vendidos en Valve con un valor cercano a los 12 mil pesos más impuestos.

Probablemente alcance a superar a Baldur's Gate 3 y Cyperpunk 2077, que se encuentran en la cima del listado y que cuentan también con importantes descuentos al momento de la compra.

Para dar una referencia de esta propuesta habrá que compararlo con Call of Duty, Remnant II, The Elder Scrolls Online, Sengoku Dynasty, Grand Theft Auto V y Armored Core VI: Fires of Rubico, juegos que superó en los registros de ventas.