Los 20 juegos más jugados de Steam Deck en julio de 2023

Se conoció un listado con las propuestas más atractivas en Steam. Cuáles fueron los juegos más aclamados.

Valve en la actualidad tiene una plataforma bastante reconocida a la cual acuden varios gamers para poder conocer las últimas novedades. En Steam, los usuarios pueden adquirir nuevos títulos y además obtener varios beneficios. Cuáles fueron los videojuegos que más jugados durante el mes de julio de 2023.

Sin duda este es un servicio que cuenta con miles de usuarios, quienes disfrutan de todas estas imperdibles propuestas. Por eso esta plataforma continúa sumando nuevas propuestas a su extenso catálogo. En Twitter, un usuario compartió los nombres de los 20 juegos que tuvieron una mayor repercusión dentro del Steam Deck y que además generaron muchísimas emociones en la comunidad gamer.

Sin duda, hay grandes sorpresas que lograron posesionarse dentro de los más elegidos y algunos otros juegos que bajaron sus respectivas posiciones. Encabezando el listado aparece Dave the Driver, una propuesta formidable y seleccionada por la mayoría de los jugadores durante el mes de julio. Está acompañada por Elden Ring y además Stardew Valley.

"Dave the Driver es un juego casual de rol y aventuras para un solo jugador que incluye elementos de pesca y exploración del fondo marino durante el día y de gestión de un restaurante de sushi durante la noche", sostiene la sinopsis oficial del mejor título que se encuentra disponible en Steam.

Teniendo presente este escenario, vas a tener que explorar todo tu entorno para poder así resolver varios misterios en la Fosa Azul con para convertirse en un exitoso administrador de un popular restaurante.

Las diferentes propuestas

Más abajo en este listado de las 10 primeras posiciones está conformada por Brotato, GTA-V, Red Dead Redemption 2, Vampire Survivors, Halls of Torment, Cyberpunk 2077 y el gran juego Hogarts Legacy.

Estas grandes y atractivas propuestas están acompañadas por Fallout 4, The Elder ScrollsV Skyrim: Special Edition, The Blinding of Isaac: Rebirth, Hades y The Witcher 3.

Cierran el listado Persona 5 Royal, Slay the Spire, NBA 2K23, Street Fighter 6 y Marvel's Spider-Man Remastered, títulos muy interesante y que sin duda atraparon a varios usuarios de Steam.

Realmente, este mercado ha crecido y en esta plataforma los usuarios se divierten con una buena variedad de producciones. Pero como anteriormente se mencionó, Dave the Driver fue el distinto del mes. Una apuesta en la cual la aventura, rol y gestión te brindan grandes posibilidades de entretenimiento.