League of Legends: cuándo sale y qué habilidades tiene Akshan, el nuevo campeón para MID

Te contamos qué habilidades tendrá y cuándo llegará Akshan, el campeón número 156 de League of Legends. El 8 de julio comenzará Centinelas de la luz, el evento de Riot Games que agrupa a todos los títulos de LoL.

El mundo que rodea a League of Legends está expectant. El jueves 8 de julio llegará Centinelas de la luz, el evento que impactará en todos los títulos creados por Riot Games y basados en su popular MOBA. Pero además del evento próximamente habrá una novedad más que interesante y se trata de la presentación de Akshan, el campeón número 156 de League of Legends. Acá te contamos cuándo llegará y qué habilidades tendrá este nuevo tirador, cuya jugabilidad está orientada para que se destaque como mid laner.

Si bien Riot Games ya había mostrado algunas imágenes y el nombre de su nuevo campeón, ahora compartieron un video en el que Akshan se presenta formalmente para todos los jugadores de League of Legends. Se trata de un tirador central con un gancho, sigilo, que puede revivir aliados y el primer campeón en lanzarse en todos los títulos del universo de LoL en simultáneo -League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT-.

Akshan: habilidades

Pasiva: Pelea Sucio: Cada tres impactos de ataques y habilidades, el nuevo campeón infligirá daño físico. Si el objetivo es un campeón , Akshan obtendrá un escudo. Después de atacar, el nuevo tirador puede disparar una segunda vez, e infligirá daño físico reducido. El segundo tiro puede cancelarse como un básico normal, lo que le permitirá ganar velocidad de movimiento.

Cada tres impactos de ataques y habilidades, el nuevo campeón infligirá daño físico. Si el objetivo es un campeón , Akshan obtendrá un escudo. Después de atacar, el nuevo tirador puede disparar una segunda vez, e infligirá daño físico reducido. El segundo tiro puede cancelarse como un básico normal, lo que le permitirá ganar velocidad de movimiento. Q: Venganzarang: Akshan lanza un bumerán que inflige daño físico y descubre a los enemigos golpeados. Cada campeón golpeado aumentará su alcance. El arma puede impactar a los oponentes una vez de ida y otra vez cuando regrese.

Akshan lanza un bumerán que inflige daño físico y descubre a los enemigos golpeados. Cada campeón golpeado aumentará su alcance. El arma puede impactar a los oponentes una vez de ida y otra vez cuando regrese. [W] – Contra las reglas : Pasiva: si un campeón enemigo asesina a uno de sus compañeros, Akshan lo marca como Rufián. Si derriba a un Rufián, obtendrá oro adicional. Los aliados asesinados por el Rufián resucitarán en base y se eliminará el estado de canalla del resto de enemigos. Activa: Akshan se camufla durante un breve período de tiempo o indefinidamente si está cerca de un obstáculo. Durante ese tiempo, Akshan puede ver rastros de los Rufianes, lo que le dará velocidad de movimiento y regeneración de maná al dirigirse a ellos.

: Pasiva: si un campeón enemigo asesina a uno de sus compañeros, Akshan lo marca como Rufián. Si derriba a un Rufián, obtendrá oro adicional. Los aliados asesinados por el Rufián resucitarán en base y se eliminará el estado de canalla del resto de enemigos. Activa: Akshan se camufla durante un breve período de tiempo o indefinidamente si está cerca de un obstáculo. Durante ese tiempo, Akshan puede ver rastros de los Rufianes, lo que le dará velocidad de movimiento y regeneración de maná al dirigirse a ellos. [E] – Pirueta heroica : Akshan lanza un gancho que se adhiere automáticamente al primer terreno que alcance. Mientras esté enganchado puede volver a usarla para balancearse por el terreno en la dirección que quiera y disparar balas que provocan daño físico al enemigo más cercano mientras se balancea. Cuando hace la pirueta también puede lanzar la habilidad para en la dirección del cursor y disparar por última vez. El enfriamiento se reinicia si participa en la eliminación de un enemigo.

: Akshan lanza un gancho que se adhiere automáticamente al primer terreno que alcance. Mientras esté enganchado puede volver a usarla para balancearse por el terreno en la dirección que quiera y disparar balas que provocan daño físico al enemigo más cercano mientras se balancea. Cuando hace la pirueta también puede lanzar la habilidad para en la dirección del cursor y disparar por última vez. El enfriamiento se reinicia si participa en la eliminación de un enemigo. [R] – Tu Merecido: Akshan apunta contra un campeón enemigo, lo que hace que canalice su arma, que acumulará balas. Al terminar este efecto o al utilizar de nuevo la habilidad, el tirador disparará todas las balas almacenadas. Cada una de estas infligirá daño físico en base a la vida que le falte al primer súbdito, estructura o campeón golpeado. Akshan podrá usar la [E] mientras canaliza y dispara.

Akshan: fecha de lanzamiento

El comienzo de Centinelas de la luz del 8 de julio coincidirá con la llegada del parche 11.14 a League of Legends, pero para el arribo del nuevo campeón los jugadores deberán esperar un poco más. Desde Riot Games confirmaron que Akshan estará disponible desde la siguiente actualización, la 11.15 que según el calendario oficial de la compañía está programada para presentarse el próximo 21 de julio.