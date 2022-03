Juegos gratis PS Plus abril 2022: los tres títulos elegidos por Sony para este mes

Sony confirmó los tres títulos de PS4 y PS5 que regalará en abril para quienes tengan suscripción en PS Plus.

PlayStation Plus anunció cuáles serán los nuevos juegos que regalará a sus suscriptores durante abril, solo unas horas después de confirmar los cambios que tendrá en su servicio de suscripción desde junio próximo. Los tres títulos del mes estarán disponibles entre el 5 de abril y el 2 de mayo. Cabe recordar que los títulos que a continuación te detallamos no tienen costo extra para quienes cuenten con una suscripción a PS Plus. Por otra parte, hasta el 4 de marzo, los suscriptores todavía tendrán la posibilidad de descargar los videojuegos que PlayStation ofreció durante marzo -Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner y Ghost of Tsushima: Legends-.

Juegos gratis PS Plus abril 2022

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, gratis en PS4.

Este título actualiza la versión del juego lanzado en el 2003 con Bob Esponja, Patricio Estrella y Arenita como posibles personajes de esta divertida aventura que tiene como objetivo salvar a Fondo de Bikini de los robots comandados por el villano Plankton. En esta entrega el clásico de hace casi 20 años recibe nuevos gráficos, multijugador online y local, y una jugabilidad totalmente mejorada.

Slay the Spire (PS4)

Slay the Spire, gratis en PS4.

Se trata de una aventura de creación de mazos que fusiona elementos de roguelike con los juegos de cartas. El jugador tendrá que diseñar un mazo único con cartas para vencer a sus enemigos y llegar a la cima. En el trayecto podrá descubrir poderosas reliquias para mejorar sus poderes y superar a distintos jefes y enemigos.

Hood: Outlaws & Legends (PS5 y PS4)

Hood: Outlaws & Legends, gratis en PS5.

Un multijugador intenso en el que las bandas rivales compiten en los más audaces robos contra ricos. El modo State Heist ofrece un modo PvE totalmente cooperativo en el que cada equipo controla un punto específico para recuperar todo el oro posible. Mientras que el modo PvPvE Gold Rush enfrenta dos equipos de 4 jugadores para intentar llevar a cabo el atraco perfecto.

Cómo obtener la membresía PS Plus

Para conseguir PS Plus sólo hay que comprarla desde la store de PlayStation. Al momento, Sony ofrece tres paquetes distintos: uno mensual por 6.99 dólares, uno trimestral por 16.99 y un pase anual por 39.99.

Es preciso recordar que en el caso de Argentina, a las compras en moneda extranjera realizadas con tarjeta de crédito o débito se le deben sumar los impuestos establecidos por el Gobierno para evitar la fuga de divisas. En el caso de PS Plus, al momento de abonar el resumen de la tarjeta se pagará además el 8% a los servicios digitales, el 21% de IVA y el 35% a cuenta de ganancias.