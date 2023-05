Es uno de los juegos con más ventas de Steam y está en oferta por poco tiempo: de qué trata

El juego es uno de los más elegidos entre los gamers por su versatilidad y atrapante trama. Además, está de oferta por tiempo limitado. Cómo aprovechar el descuento.

Age of Empires II: Definitive Edition, un título histórico de estrategia y uno de los más populares entre la comunidad, ha sido dotado con una promoción especial por Steam. Esta oferta, que estará disponible por un tiempo limitado, permite adquirir el juego de construcción de ciudades y estrategia multijugador en la plataforma de Valve con un interesante descuento.

Desarrollado por Forgotten Empires y publicado por Microsoft Studios, Age of Empires II: Definitive Edition se estrenó en 2019 y es el noveno juego más vendido en Steam. Este título de estrategia conmemora el vigésimo aniversario de uno de los juegos más aclamados en la historia del género y viene con una resolución en 4K Ultra HD y una banda sonora remasterizada. Además, incluye la expansión "Los últimos Khanes", con tres campañas y cuatro civilizaciones nuevas.

El juego cuenta con todas las campañas originales, incluyendo unas cuantas expansiones disfrutadas por una gran audiencia. El juego ofrece una experiencia de juego de más de 200 horas y abarca todo un milenio de la historia humana. Los jugadores pueden desafiar a otros usuarios en línea y dominar el mundo con 35 civilizaciones diferentes.

Esta oferta de Steam consiste en un descuento del 33% en el precio de venta de Age of Empires II: Definitive Edition desde el 26 de abril hasta el 4 de mayo de 2023. Por consiguiente, el juego se encuentra disponible por 1.339,33 pesos argentinos más impuestos en Steam.

En resumen, Age of Empires II: Definitive Edition es un título de estrategia popular que ha sido renovado con mejoras gráficas y una nueva banda sonora. Además, viene con la expansión "Los últimos Khanes" que agrega tres campañas y cuatro civilizaciones nuevas. La oferta de Steam consiste en un 33% de descuento en el precio de venta de este grandioso título desde el 26 de abril hasta el 4 de mayo de 2023.

Ages of Empires: un clásico que nunca pierde vigencia

Los juegos clásicos nunca pierden su vigencia: al ver el excelente estado en que se encuentra 'Age of Empires II', un juego lanzado en PC en 1999, se puede llegar a esta conclusión El éxito de la franquicia se debe a que, a pesar del cierre de Ensemble Studios en 2009, Microsoft Studios ha logrado mantenerla con vida gracias a la colaboración de diversos estudios, como Hidden Path Entertainment y SkyBox Labs. Desde el lanzamiento de 'Age of Empires II HD' en Steam en abril de 2013, Microsoft se ha propuesto no solo revivir esta exitosa saga de RTS, sino también otras como 'Rise of Nations', que también disfrutan de un gran prestigio.