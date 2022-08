Carolo Vázquez, en el Día del Gamer: "El talento argentino en los esports es muy grande"

Carolo Vázquez charló con El Destape en el Día del Gamer sobre el crecimiento de los esports, la representatividad y los desafíos que enfrenta la escena gamer.

La industria del gaming y los esports enfrentan un momento clave en su historia después del crecimiento exponencial que experimentaron en los últimos años. Los desafíos de la pospandemia se acumulan, así como también es fundamental una revisión a la representatividad y la inversión en infraestructura en Latinoamérica. "El talento argentino en los esports es mucho y es muy grande", aseguró la gamer y streamer Carolo Vázquez en diálogo exclusivo con El Destape.

Cada 29 de agosto desde el 2008 se celebra el Día del Gamer luego de que tres históricos medios españoles (PCManía, Playmanía y Hobbyconsolas) lo instalaran para darle el reconocimiento que merecen los videojuegos en la cultura popular. De a poco, varios países fueron sumándose a la fecha, quedando de esta manera instaurado en forma mundial. Carolo Vázquez habló sobre su propia experiencia en la escena, el desembarco de grandes empresas tradicionales, el crecimiento durante la pandemia y los desafíos que tendrán que enfrentar los esports.

- Las cifras son claras respecto al crecimiento del gaming durante la pandemia, pero cómo se sintió dentro de la comunidad.

Se sintió mucho porque de repente los streams se convirtieron en una de las pocas maneras de entretener a la gente. Y también un poco el mundo de los esports empezó a convertirse en ese entretenimiento. Fue un montón de gente que pasó a prestarle atención a algo que siempre fue más de nicho. Muchas personas empezaron a interesarse por crear contenido, por jugar videojuegos y por estar en ese mundo.

La pandemia también ayudó a Carolo a correr el foco únicamente de FIFA, el reconocido simulador de fútbol y una de sus pasiones más grandes. Incorporó otros videojuegos y otro tipo de contenido. "Obviamente la cantidad de contenido aumentó, la cantidad de horas de stream aumentó, la cantidad de videos aumentó en comparación al año anterior", agregó la gamer.

- ¿Y ahora que la pandemia aflojó? ¿Cómo se sigue?

Hay un montón de otras cosas por hacer, de otros trabajos, y capaz así como disminuyó el consumo, también disminuye la cantidad de contenido que yo decido crear por eso mismo.

La llegada de grandes empresas tradicionales al gaming

Está claro que el crecimiento que experimentó la industria no pasó desapercibido para nadie, incluidas empresas y medios tradicionales. Así, Carolo Vázquez llegó a conducir en tlfesports (un desprendimiento de Telefe) y DirecTV Sports Gaming. La gamer destacó esto como "hermosas oportunidades" para que quienes pertenecían al rubro desde hace tiempo pudieran expandir su conocimiento e intercambiar "información y sabiduría" con el mundo tradicional de la televisión.

- El desembarco de empresas tradicionales en la industria, ¿es una cuestión meramente de negocios o hay un cambio de paradigma?

Comenzó como una cuestión de negocios, pero después también esos mismos negocios terminan cambiando el paradigma. Se vuelve algo más común y no tan de nicho. Es un poco una para que después suceda la otra. Primero una cuestión de negocios para que después finalmente cambie el paradigma y una visión más macro de la situación.

- ¿Qué es lo que falta en LATAM y Argentina para alcanzar a las grandes potencias de los esports?

Es una mezcla de falta de infraestructura y de apuesta por varias empresas que son las que manejan los juegos, las competencias. Si bien hay empresas como Riot Games que se enfocan mucho en LATAM y les interesa mucho el mercado y la región latinoamericana, en otros continentes pesa mucho más y están mucho más desarrollados. Hay mucho talento acá en Argentina y me parece que justamente los argentinos y argentinas que se destacan en esports lo hacen con todas las de perder. Si con todas las de perder se destacan de esa manera, eso ya da la pauta de que si estuviésemos en iguales condiciones de conexión a internet, de infraestructura y de inversión por parte de las ligas, juegos y demás, nos iría extremadamente bien. El talento argentino en los esports es mucho y es muy grande. Somos un país que dentro de su región, junto con Brasil, somos los que más nos destacamos.

Representatividad y desafíos para la industria

Una de las cuestiones que más críticas genera la industria, además del hate y la toxicidad latentes, es la falta de representatividad de mujeres en las grandes competencias de esports. Algo que no tiene razón de ser, dado que las cifras apuntan a que actualmente hay prácticamente la misma cantidad de gamers mujeres y hombres. En ese sentido, propuestas como Valorant Game Changers buscan darle mayor visibilidad a las jugadoras: "Este tipo de propuestas generan que se forme más comunidad y que más chicas se interesen a través de esa representación y que vean la posibilidad de ellas también competir".

- ¿Sirven ese tipo de competencias para cambiar el nivel de representatividad en los esports?

- En la cantidad de chicas que son cada vez más, se empieza a encontrar la calidad y el buen juego. Esas competencias ayudan a que el nivel competitivo sea mejor. Si no, cómo vamos apuntar a una escena mixta si las mujeres no tienen la posibilidad de lucirse en una competencia para que un equipo las contrate. Qué mejor que generar competencias femeninas para que se pueda ver el talento y podamos llegar a competencias mixtas, que es lo que todo el mundo espera. A nadie le gusta dividir competencias de esports entre hombres y mujeres. No hay diferencias físicas como para que eso sea necesario, pero sí hay una cuestión de estructura y social que necesita este tipo de iniciativas.

- ¿Qué desafíos tienen los esports por delante?

- Los desafíos más importantes, sobre todo después de la pandemia y ahora que las audiencias en general están bajando, es continuar llamando la atención. Logrando que la gente elija ver una competencia de esports, conectarse para ver una transmisión en Twitch, continuar jugando. La inversión será fundamental, así como el crecimiento de equipos en todas las regiones y de la participación femenina también. De todas maneras, el panorama es bastante bueno, y la industria y las disciplinas van a continuar creciendo.

Ping pong

- ¿Primer videojuego que te enamoró?

FIFA.

- ¿Consola preferida?

Para mi fue la PS1.

- Videojuego con el que vicias sin pensar en crear contenido.

Valorant y Sims. Aunque cada tanto hago contenido también me lo tomo de una manera más light.

- ¿El videojuego que recuerdes haber disfrutado más?

La saga GTA la disfruté mucho: San Andreas, Vice City, GTA IV para mí son increíbles.

- ¿Y el mejor de la historia?

FIFA también entra y pone los tantos sobre la mesa, porque es un juego que tiene muchísima historia y que año a año se supera. Recuerdo con mucho amor el 98 porque fue el primero que jugué. FIFA es uno de los grandes juegos de la historia junto con GTA y con el Sims también.

- Quién es el mejor gamer que conocés, el que juega bien a todo.

A quien vi jugar y me asombra muchísimo cómo juega es Nicolás Villalba, que es uno de los mejores jugadores de FIFA del mundo junto con Matías Bonanno y Yago Fawaz.

- A quién tenés de “hije” y a quién de “padre/madre”, que no le puedas ganar nunca o casi nunca

De hijo lo tengo a mi hermano, aunque él también a veces me gana. No sé si aplica en "padre/madre" pero uno de los partidos de "Pibas jugando al FIFA" que más me costó es con Mariana Larroquette (futbolista profesional) y en su momento contra Camila Gómez Ares (también futbolista profesional). No me atrevo a decir que me tienen de hija, me parece mucho, pero me han ganado sus partidos.