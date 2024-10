Tristeza en el folklore por la muerte de un emblema a los 71 años: "Muchas emociones"

El folklore vive un momento de luto por la partida de un emblema del género.

El folklore latinoamericano vive un momento de luto debido a la partida de un instrumentista galardonado y reconocido por su trayectoria en la música autóctona. El reconocido artista Carlos Vives habló sobre este deceso y envió sus condolencias a los allegados al músico con el que trabajó en los escenarios.

El vallenato es un género folklórico oriundo de la zona del Caribe de Colombia, con exponentes como Otto Serge y Rafael Ricardo, Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta y Diomedes Díaz, entre otros. En la actualidad, el mundo de ese estilo musical está de luto por el reciente fallecimiento de un acordeonista emblemático que trabajó con grandes cantantes colombianos.

Se trata de Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, más conocido como Egidio Cuadrado, es el músico que murió a los 71 años. Se trata de un acordeonista que tuvo años de trabajo con Vives, por el que ganó varios premios Grammy. Además, cabe destacar que Egidio Cuadrado fue elegido como Rey Vallenato Categoría Profesional en 1985, una distinción muy relevante en la industria de ese género musical colombiano.

"Ha venido luchando por su salud desde la pandemia, han sido altibajos, muchas emociones me pasan por la mente. Mi compadre siempre fue el más auténtico. Él amaba más su folclore, con su muerte se fue la Provincia", soltó Carlos Vives en diálogo con Noticias Caracol, tras la partida de su amigo y compañero. Al mismo tiempo, el Ministro de Cultura Juan David Correa se pronunció sobre el deceso en sus redes: "Egidio Cuadrado sustentó el nuevo sonido de un grupo de jóvenes que, a comienzo de los años noventa, comprendió que somos un país de provincias, como Carlos Vives y Teto Ocampo. En ese país fue rey vallenato. Mincultura lamenta su fallecimiento y abraza a los suyos".

El folklore argentino, de luto por una reciente partida

Pedro del Prado era un ícono del chamamé y partió a sus 69 años, semanas después de haber sufrido un infarto. "Hasta siempre amigo, mucha luz en esta gira", escribieron sus excompañeros del grupo Amandayé, para honrar la memoria de su colega, quien participó también en otras bandas y orquestas a lo largo de su vida.

Tristeza en el folklore por la partida de El Turco Yamil

El Turco Yamil recibió estas sentidas palabras de despedida por parte de su colega Mario Cabrera: "A la memoria de quién me abrió las puertas de su casa después de muchos años de no cantar en Tucumán. Hice esta zamba luego de mi primera presentación en su peña. Gracias Turco por todo, por estar siempre, por tu bombo amigo, por amar las canciones, a los cantores y a la música de nuestro pueblo. Hasta el próximo vino de la amistad Yamil".

Emoción en el folklore por la anécdota de Soledad Pastorutti con Diego Maradona

"Diego (Maradona) me venía a ver siempre a todos los shows, en mi debut en el Gran Rex, vino y se bailó un Chamamé, me escuchaba mucho en las concentraciones, esa misma canción que le canté en el Gran Rex (Brindis) es la que escuchan muchas veces Messi y los jugadores de esta Selección en las concentraciones", comentó Pastorutti sobre los momentos vividos con el emblema del fútbol. Y sumó: "Yo me propuse, desde que empecé a cantar, ser un nexo entre estos dos mundos (el campo y la ciudad). Argentina es un todo y lo único que logramos con las divisiones es darle de comer a poca gente y avivar giles".