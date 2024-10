Mirtha Legrand puso contra las cuerdas a Luciano Pereyra: "Nadie quiere decir"

Mirtha Legrand puso incomodo a Luciano Pereyra

El popular cantante de folklore Luciano Pereyra fue uno de los invitados de este fin de semana en el programa de Mirtha Legrand y cómo es ya una histórica costumbre, la conductora puso en aprietos al intérprete con sus preguntas sobre su vida íntima.

Pereyra habló sobre la actualidad de su carrera, su nuevo tema, los shows con Abel Pintos y sobre su relación con su pareja Julieta Rezzuto, con quien está en pareja hace seis años.

En ese contexto, Mirtha Legrand fue al hueso y le preguntó: "¿Y pensás casarte o conviven ustedes?. Ante esto, Luciano Pereyra confesó: "Después de la pandemia quedamos viviendo juntos. Nos llevamos muy bien, le mando un beso porque nos está mirando en casa". Con soltura, el cantante evitó la respuesta.

"Ella no va a todos los shows, pero siempre que puede viene. Me gusta que me acompañe. Es una compañera increíble y una mujer espléndida. Nos acompañamos en el día a día y es muy divertido. Disfrutamos de la casa, de nuestros perros, y lo pasamos muy bien. Estoy muy enamorado", agregó con relación a su pareja durante la cena en La Noche de Mirtha, por El Trece.

La otra pregunta incómoda de Mirtha Legrand a Luciano Pereyra

Eso no terminó ahí, sino que Mirtha Legrand le hizo una segunda pregunta que acorraló a Luciano Pereyra. "¿Ganás bien?", disparó la histórica conductora curiosa sobre las ganancias del cantante, quien mientras esbozaba una respuesta, fue salvado por un compañero en la mesa. "Mirtha siempre con esas…", reaccionó el cantante y el comediante Roberto Moldavsky intervino para señalar con gracia "saludo a la gente de AFIP que está mirando".

“Nadie quiere decir que gana. Es muy lindo ganar bien”, insistió la conductora de La Noche de Mirtha. Tras esto, el cantante finalmente respondió ya más serio: “Sí, gano bien. Disfruto de mi trabajo. A mí nadie me regaló nada. Esto es trabajo".

Luciano Pereyra fue uno de los invitados de La Noche de Mirtha.

Luciano Pereyra recordó el terrible momento de salud que atravesó

Además de estos incómodos momentos, Luciano Pereyra también tuvo tiempo de protagonizar un momento emotivo cuando recordó una etapa muy complicada que tuvo que atravesar. "Tuve algo en el esófago que se complicó y estuve varios días en terapia intensiva. Fue muy duro, pero por suerte y gracias a Dios, hoy estoy bien", relató.

Tras esto, reconoció el apoyo que recibió de Mirtha Legrand durante el delicado momento de salud. “Siempre estuviste ahí al pendiente, llamaste y eso lo agradezco siempre”, destacó el cantante ante la atenta escucha del resto de los invitados.