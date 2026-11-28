Los jubilados y pensionados porteños amantes del folclore podrán disfrutar de una propuesta diferente el próximo fin de semana: la Casa de la Cultura ofrecerá un ciclo de homenajes a la música folclórica con entrada gratuita para beneficiarios del Pase Cultural y la posibilidad de ver un show en vivo.

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Así será el ciclo de folclore en la Casa de la Cultura: cuándo es

El sábado 5 de diciembre, desde las 18 hs, la Casa de la Cultura (ubicada en Avenida de Mayo 575), será sede del Ciclo de Foclore con homenajes a nuestra música folclórica. El evento contará con un show en vivo, pero los artistas todavía deben confirmarse por la organización.

Para esta fecha, quienes forman parte de Pase Cultural cuentan con un beneficio exclusivo: al reservar, pueden asegurarse un lugar identificado a su nombre. Se trata de una alternativa para disfrutar del folclore en la Ciudad de Buenos Aires durante el primer fin de semana de diciembre. Quienes quieran aprovechar el beneficio pueden gestionar su reserva con Pase Cultural y aguardar la respuesta del equipo.

Cómo reservar las entradas con Pase Cultural

Los interesados que sean miembros de la Comunidad Pase deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Solicitar la reserva a través del formulario online en Pase Cultural: www.docs.google.com/forms Completar los datos y elegir la cantidad de entradas, se pueden reservar hasta dos lugares por persona. Esperar el correo electrónico del equipo de Pase Cultural. Verificar que ese mensaje confirme el lugar antes de asistir.

Es importante tener en cuenta que el pedido de reserva no equivale a la confirmación: para completar el proceso, el equipo de Pase Cultural se contactará por mail. Por ese motivo, se recomienda estar atento a la casilla de correo. De esta manera, tendrán la posibilidad de contar con un lugar asignado para la función del sábado 5 de diciembre a las 18.