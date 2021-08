Flor Peña y su descargo tras las insólitas acusaciones de Fernando Iglesias: "Misógino"

La actriz Florencia Peña dio los motivos por los cuales asistió a la Quinta presidencial de Olivos para mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández y también fulminó al macrismo y los medios hegemónicos por la campaña sucia en su contra.

En la última semana, el macrismo, los medios hegemónicos y los trolls de las redes sociales comenzaron a lanzar acusaciones verdaderamente insólitas sobre las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos. Y en dicha operación dispararon contra Florencia Peña, quien fue a ver al Presidente en el marco de una reunión durante el inicio de la pandemia de coronavirus, cuando los actores se encontraban en plena crisis económica. La conductora lanzó dardos contra la Oposición y destruyó a Fernando Iglesias, que lanzó un comentario aberrante y misógino en la pantalla de TN.

Durante el programa que conduce en Flor de Equipo, la presentadora y reconocida artista dio los motivos por los cuales asistió a una junta con el Presidente y otros responsables, en mayo de 2020: "Fui a esa reunión y me entero que había un problema entre los actores. Intentamos unir partes, a través de algunos colegas y no lo pudimos lograr. El Presidente nos esperaba con una reunión mucho más grande... más grande quiere decir con más información. No lo pudimos hacer, de hecho".

Además, Flor Peña indicó que había un conflicto con el gremio de los artistas: "Actores pedía una cosa, el Presidente entendía que teníamos que tener restricciones, pero quienes debían armar esos protocolos eran los de la Asociación Argentina de Actores. Y la Asociación Argentina de Actores no quería volver a las tareas". Y subrayó: "Los actores estaban realmente desesperados".

En tanto, Peña dejó en claro que en aquel entonces, el rubro de los actores estaba en un momento crítico: "Quiero volver a aclarar. En ese momento, la actividad era nula. Después Telefe empezó a grabar, pero fueron meses después tuvieron el protocolo. Pero mayo del 2020 la actividad era nula. Yo estaba haciendo la obra "Cabaret" y un domingo levantamos todo. El rubro estaba muy caído. Ni siquiera nos pudimos despedir. Toda la parte del gremio y de actores que trabajaba, nos habíamos quedado sin trabajo. Teníamos derecho a trabajar. También leía que mucha gente decía que no podíamos reclamar. Los médicos podían reclamar... pero un reclamo no invalida el otro. Los actores somos laburantes".

La bronca de Florencia Peña contra Fernando Iglesias y los operadores de los medios funcionales al macrismo

Luego de dar la explicación sobre su visita a la Quinta de Olivos, Florencia Peña se hizo eco de unas insólitas acusaciones del verborrágico y machista diputado Fernando Iglesias, que milita en el macrismo: "¿Por qué esta misoginia que hace seis o siete días nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos cada una por una u otra razón? No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas personas en ese momento. Como fueron tantos y tantas, ¿qué es lo que hago para que la gente se enoja tanto? Y para que me manden un call center durante seis días. ¿Qué es lo que hago? ¿Decir lo que pienso?". Y disparó: "En TN, había un diputado (Fernando Iglesias), que yo había entrado a las 9 de la mañana y que esto era un 'escándalo sexual'".

Hace unos días, Iglesias lanzó una acusación insólita: "Y me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor... porque la vida privada es la vida privada y la residencia presidencial es la residencia presidencial". El periodista lo cruzó y le marcó: "No sé si eran sexuales estos, eh". Sin embargo, el político macrista indicó: "Bueno, escándalos de este tipo".

Por su parte, la periodista Nancy Pazos se sumó a la crítica de Peña y cargó contra el diputado Iglesias: "Fernando Iglesias es candidato también. Las mujeres de la lista deberían pedirle la renuncia, que además se volvió loco. Macri, antes de irse a Europa, lo único que pidió es que lo pusieran en la lista porque hace este tipo de cosas. No tiene cara".

En tanto, la ex actriz de "Casados con Hijos" recordó que otra periodista también lanzó acusaciones infundadas: "Hay una periodista mujer asesora de una que estuvo fogoneando la anticuarentena y pidiéndome explicaciones de permiso. Yo hubiera tenido una denuncia penal si yo no hubiera podido transitar". Pazos intervino nuevamente y aclaró: "Fue Florencia Arrieto, otra que quiere ser diputada, que además se la da de periodista independiente y anda buscando curro".