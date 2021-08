Flor Peña desmintió una fake news del Dipy y lo dejó en ridículo: “No quedes pegado”

La actriz salió a aclarar una grave acusación que el cantante había lanzado en sus redes sociales. Florencia Peña citó el tuit de El Dipy y fue letal.

Florencia Peña le desmintió una fake news a El Dipy, quien había divulgado en sus redes sociales que una película de la actriz habría cobrado un subsidio millonario desde el Estado. En su descargo, la celebridad le aclaró al cantante de cumbia cuál fue su rol en el filme y desbarató la operación que buscaba ensuciar su imagen por sus convicciones políticas.

“Sepan que el gobierno destinó 17 millones a Florencia Peña para subsidiar su película, La Panelista, mientras que a los jubilados les destinaron un bono de cinco mil pesos por única vez. Ese es el socialismo que se llena la boca hablando de justicia social”, reza la imagen que el músico publicó en su cuenta de Twitter, sin haber chequeado la veracidad de esa información.

Por su parte, la estrella de Flor de Equipo no tardó en acudir a su cuenta de la red social y responderle en público a El Dipy. “Esta operación es falsa. Esta película se hizo con el gobierno de Macri hace 3 años. Yo soy una actriz contratada, no fui productora, ¿sabés? Y se que ese crédito aún no se cobró porque el INCAA salió a aclararlo hace tiempo.Te lo cuento para que no quedes pegado en esta fake. Besos, rey”, escribió la actriz seguido de un emoticón de una mano que levanta los dedos índice y medio, en alusión a la icónica V peronista.

Florencia Peña siempre da la cara ante las operaciones de la oposición

Hace algunas semanas, Florencia Peña fue noticia tras recibir insultos machistas por su reunión con Alberto Fernández en mayo del año pasado, para tratar cuestiones gremiales. “En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar”, lanzó la artista en su ciclo de televisión y siguió: “Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”.

“En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, continuó Peña y remató: “¿Por qué esta misoginia que hace seis días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa".