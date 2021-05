La picante propuesta poliamorosa de Flor Peña a Marcelo Gallardo

Florencia Peña reveló que junto con su pareja, Ramiro Ponce de León, sumarían a Marcelo Gallardo a su relación poliamorosa. La actriz es fanática del técnico riverplatense y demostró todo su amor por él en charla con Diego Díaz y Fútbol Continental.

Florencia Peña además de ser una de las conductoras y actrices más conocidas de la televisión argentina es una reconocida fanática del fútbol y, sobre todo, de River Plate. Como tal suele demostrar su alegría frente al excelente desempeño que lleva el equipo conducido por Marcelo Gallardo, por quien la actriz siente una debilidad especial. Hace un buen tiempo, Peña hizo pública su relación poliamorosa con su pareja Ramiro Ponce de León y ahora reveló que incluirían sin problemas al técnico riverplatense al poliamor que practican. "Con Gallardo se me caen las medias" reconoció Flor Peña.

En diálogo con Diego Díaz y su equipo por Fútbol Continental, Florencia Peña habló mucho sobre el deporte más popular del país, del que es fanática desde hace años. “Me parece que lo que pasó el otro día con River nos mostró una realidad de que el fútbol no está exento de lo que pasa en la Argentina y el mundo con el coronavirus", comenzó opinando la actriz sobre el brote de casos positivos de coronavirus en el plantel millonario.

"River tiene una templanza y para mi tiene al mejor líder del fútbol argentino del último tiempo, Gallardo", siguió Peña que resaltó la "hazaña" del pasado miércoles del conjunto de Núñez, que le ganó a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, sin cambios y con Enzo Pérez como arquero. Además de volver a aclarar que hincha por River Plate, la actriz aseguró que simpatiza por Independiente, club del que son fanáticos sus hijos, y aprovechó para seguir elogiando al Muñeco Gallardo: “Lo interesante del fútbol es construir algo a largo plazo, y cuando pasa eso uno lo ve con lindos ojos, que un técnico se quede mucho tiempo y se vea esa matriz".

Pero lo más picante llegaría cuando Diego Díaz le consultó a Peña a qué estrella del plantel millonario sumaría a su relación poliamorosa con Ponce de León. "Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad”, reveló la conductora de 46 años de edad, al tiempo que agregó que “con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza". Ante la sorpresa de los periodistas deportivos, Peña insistió: “Es Gallardo sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos".

Claro que este no fue el único tema deportivo del que habló la actriz, que también opinó sobre las periodistas deportivas que le gustan, sus críticas a Carlos Tevez por la falta que hizo antes del gol en el pasado Superclásico y cómo vivió la consagración de River ante Boca en Madrid por la Copa Libertadores 2018. Por otro lado, vale recordar que Marcelo Gallardo (45 años) está casado con Geraldine La Rosa desde 1997 y tienen juntos cuatro hijos (Nahuel, Matías, Santino y Benjamín). A mediados del 2019, y a días de haber sido padre de Benjamín, el Muñeco fue relacionado mediáticamente con la periodista Alina Moine.