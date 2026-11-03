Flequillo francés: el corte chic que vuelve a ser tendencia en 2027 y transforma el look sin perder el largo.

Cambiar de look no siempre implica pasar por la peluquería para cortar varios centímetros de pelo. A veces, un pequeño detalle alcanza para darle otra personalidad a la imagen. En ese sentido, el flequillo francés vuelve a ganar protagonismo como una de las tendencias de cabello más elegidas, se trata de una alternativa versátil, natural y con un aire sofisticado que permite renovar el estilo sin modificar demasiado el largo de la melena.

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Con una impronta relajada y ese espíritu despreocupado asociado a la moda parisina, este flequillo se distingue por su caída irregular y sus mechones desmechados. Lejos de buscar una terminación perfectamente recta, apuesta por una textura liviana que acompaña los movimientos del pelo y enmarca el rostro de manera sutil.

Con una impronta relajada y ese espíritu despreocupado asociado a la moda parisina, este flequillo se distingue por su caída irregular y sus mechones desmechados.

La actriz y cantante británica Jane Birkin fue una de las grandes referentes de este estilo y ayudó a convertirlo en un clásico de la estética francesa. Con el paso de los años, otras figuras como Pamela Anderson, Dakota Johnson y Alexa Chung también lo incorporaron a sus looks, demostrando que puede adaptarse a distintas personalidades y generaciones.

Cómo es el flequillo francés y qué lo diferencia de otros estilos

Una de las principales características de este corte es su forma, generalmente, el flequillo llega hasta la altura de las cejas, aunque presenta una diferencia de longitud entre el centro y los extremos, los mechones centrales son algo más cortos, mientras que los laterales se extienden progresivamente hasta integrarse con el resto del cabello.

A diferencia del flequillo recto tradicional, no tiene una línea uniforme ni busca generar un bloque compacto sobre la frente. Su terminación desmechada permite conseguir un efecto más natural, con movimiento y volumen controlado.

Para lograr esa textura, los peluqueros suelen recurrir a la técnica point cutting, que consiste en cortar las puntas en ángulo para quitar densidad y evitar que el resultado se vea demasiado pesado. De esta manera, cada mechón adquiere mayor movimiento y se integra con las capas del corte.