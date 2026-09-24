Cómo es el "whisper fringe", el flequillo que será tendencia esta primavera 2026

Para esta primavera 2026, una de las tendencias que vuelve a ganar protagonismo en el mundo de la belleza apuesta justamente por la sutileza, el whisper fringe, un flequillo liviano que busca renovar el rostro sin modificar por completo la melena. Su principal característica es que está compuesto por mechones muy finos, desestructurados y ligeramente irregulares, en lugar de formar una línea marcada sobre la frente.

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La propuesta también se relaciona con una estética más relajada y minimalista, en sintonía con la tendencia del lujo silencioso, que trasladó su influencia de la moda a distintos aspectos de la belleza. En este caso, la idea es que el cambio se note, pero sin que el corte sea el protagonista absoluto del look.

Cómo es el flequillo whisper fringe

A diferencia del flequillo recto tradicional o del conocido flequillo cortina, el whisper fringe utiliza muy poca cantidad de pelo y apuesta por largos apenas desiguales. Los mechones pueden concentrarse en el centro de la frente o integrarse progresivamente con el cabello de los laterales.

Dentro de esta tendencia existen distintas maneras de llevarlo. La versión clásica se caracteriza por pequeños mechones concentrados en el centro; la variante lateral se abre suavemente hacia uno de los costados y se mezcla con el resto del cabello, mientras que la versión despeinada incorpora mayor textura y movimiento para conseguir un resultado más informal.

El whisper fringe utiliza muy poca cantidad de pelo y apuesta por largos apenas desiguales.

En rostros ovalados y redondos, los mechones pueden aportar un efecto de alargamiento visual muy sutil. En caras cuadradas o con rasgos más angulosos, el flequillo ayuda a suavizar la zona de la frente sin cubrirla completamente. En los rostros alargados, por su parte, puede funcionar para equilibrar visualmente las proporciones al sumar una línea horizontal muy liviana sobre la frente.

La tendencia funciona especialmente bien con cortes midi y long bob, tanto con el cabello lacio como con ondas naturales. También puede incorporarse a recogidos bajos, donde los mechones sueltos alrededor de la frente aportan un detalle delicado. Las colitas también son una alternativa para llevarlo. En ese caso, algunos mechones finos quedan libres alrededor del rostro y generan un efecto más relajado y romántico.

Para peinarlo no hace falta una rutina complicada. Se puede utilizar un secador junto con un cepillo redondo pequeño para dirigir los mechones hacia adentro y darles movimiento. Como toque final, una pequeña cantidad de sérum o aceite ligero aplicada únicamente en las puntas ayuda a controlar el frizz sin quitarle naturalidad.