Fernando Burlando fue operado de urgencia y preocupa su estado de salud

Fernando Burlando tuvo que ser operado de urgencia

Fernando Burlando fue operado de urgencia ayer tras complicaciones en su salud por el accidente que tuvo jugando al polo hace diez días. Ángel De Brito contó confirmó en LAM que el abogado tuvo que volver a ser intervenido quirúrgicamente por complicaciones con la lesión que le causó hematomas en un pulmón y la fractura de tres costillas.

El periodista contó apenas comenzó Los ángeles de la mañana que "hay un último momento porque operaron de urgencia a Fernando Burlando. Tienen que ver con las consecuencias del accidente de polo".

"Estaba bien, en recuperación. Anteanoche empezó a sentirse mal, no le dio bien la saturación de oxígeno y lo llevaron al Otamendi. Decidieron operarlo ayer de urgencia. Ahora se está sintiendo mejor. Barby Franco lo está acompañando", dijo Ángel. Burlando había compartido en Instagram hace dos días su agradecimiento por haber podido volver a caminar tras la fuerte lesión.

Barby Franco había admitido en LAM que pensó lo peor cuando vio a Fernando Burlando tirado. La modelo contó el peor pronóstico que recibió de la primera enfermera que atendió al abogado tras el accidente que sufrió a caballo cuando jugaba un partido de polo. Barby fue consultada por Floppy Tesouro que quiso saber "lo primero que te dijeron los médicos cuando llegaste".

"Esa fue la peor parte. Fuimos con la ambulancia veinte minutos hacia el instituto de La Plata. Llegamos y estaba muy pálido y la enfermera me dice que hay dos opciones, una es que esté bien y sea solo la costilla, y la segunda, que es lo que yo veo porque ya está saturando bajo y le están bajando las pulsaciones por las palpitaciones, puede ser que se haya roto el bazo o explotado el pulmón o explotado el corazón", narró Franco compungida.

La modelo explicó que "esto fue cuando le estaban haciendo la tomografía. Llamé a las chicas desesperada y ellas lo primero que preguntaban era a ver qué había pasado esta vez. Se preocuparon y vinieron al toque. En ese momento se definía si iba a cirugía directo, si es que tenía roto el bazo, y no sé sabía qué podía llegar a pasar o bueno está opción que por suerte no está del todo recuperado, tiene un pulmón comprometido porque tiene sangre adentro".

Mariana Brey itnervino para contar que "ayer hablé con Burlando y dice que se quiere ir a la casa, pero la neumonóloga no le da el alta, no tanto por la costillas si no por la sangre en el pulmón".

"Él está bien de ánimo, siempre está de buen humor. Está todo roto. Tiene dos tendones rotulianos rotos, el bíceps, roto. La rodilla de la época del Bailando. Tiene un umbral muy alto de dolor, pero estaba muy preocupado por el dolor", cerró Barby.