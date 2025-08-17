Una alegría más: se confirmó un nuevo feriado para fines de agosto.

Luego del fin de semana largo que algunas personas pudieron disfrutar el pasado viernes 15 de agosto, se acaba de confirmar un nuevo feriado. Esta jornada supone un descanso extra que podrán disfrutar algunos afortunados.

No se trata de un feriado nacional, sino de un asueto municipal que disfrutarán algunos residentes de la Provincia de Buenos Aires. Precisamente, dos localidades celebran su aniversario fundacional y los empelados públicos y alumnos de escuelas públicas podrán disfrutar de esta jornada de descanso. Por otro lado, quienes trabajen para empresas privadas dependerán de la voluntad del empleador.

Tras el receso invernal que interrumpió por dos semanas el ciclo lectivo, este feriado local ofrecerá una oportunidad para realizar escapadas cortas o actividades comunitarias, mientras el resto del país deberá esperar hasta dentro de tres meses para el próximo feriado nacional. Las localidades bonaerenses que tendrán asueto el lunes 25 de agosto son Beruti y Villa Sauze.

Cuándo es el próximo feriado nacional

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025