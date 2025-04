Finde XL: Confirman un nuevo feriado para el lunes 28 de abril.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo feriado para el lunes 28 de abril, que aplicará exclusivamente en una de sus localidades. Esta medida permitirá a sus habitantes disfrutar de un fin de semana largo, el último del mes, en conmemoración del 136° aniversario de la fundación del municipio.

Se trata de Máximo Paz, en el partido de Cañuelas, que tendrá un día no laborable que fue decretado para rendir homenaje a la historia local y ofrecer a los vecinos un momento de descanso y celebración comunitaria. Además, el feriado alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública que desempeñan funciones dentro del municipio, reduciendo así la extensión de la semana laboral.

EL 28 de abril será feriado en conmemoración del 136° aniversario de la fundación del municipio de Máximo Paz.

Máximo Paz fue fundada oficialmente en 1889, aunque su estación ferroviaria, un hito clave para el desarrollo de la zona, comenzó a operar en 1885. La localidad lleva el nombre de Máximo Paz, quien fuera gobernador de la provincia entre 1887 y 1890. La jornada festiva no solo representa un merecido descanso, sino también una oportunidad para honrar las raíces de una comunidad con fuerte identidad e historia en el interior bonaerense.

¿Es feriado el 2 de mayo de 2025 en Argentina? Qué definió el gobierno de Javier Milei

Después del fin de semana largo de Pascuas, muchos argentinos ya piensan en la próxima oportunidad para descansar o planificar una escapada. Y las noticias son alentadoras: el fin de semana XXL está a la vuelta de la esquina, gracias a un nuevo feriado puente en el calendario oficial del 2025.

El gobierno de Javier Milei estableció que este viernes 2 de mayo de 2025 fue designado como día no laborable con fines turísticos, sumándose así al feriado nacional del jueves 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Esto significa que gran parte de los argentinos podrá disfrutar de un fin de semana extra largo, ideal para organizar viajes, descansar o cortar con la rutina.

A diferencia de los feriados nacionales obligatorios, que deben ser respetados por todos los sectores —públicos y privados—, los días no laborables tienen un carácter más flexible. En estos casos, el Estado decide si sus empleados trabajan o no, y en el sector privado, la decisión queda en manos del empleador. Esto implica que no todas las actividades se suspenden automáticamente y que no corresponde el pago doble si se trabaja ese día, a diferencia de lo que ocurre en los feriados oficiales.

¿Qué otros feriados restan en 2025?

Después del 2 de mayo, el calendario nacional aún ofrece varias fechas destacadas para quienes quieran aprovechar escapadas o descansos: