Apareció una araña cabeza de gato en Añatuya, Santiago del Estero

En el mundo hay alrededor de unas 45 mil especies de arañas y muchas de ellas tienen un aspecto espeluznante. Importantes en los diferentes hábitats por combatir naturalmente a los mosquitos y otros insectos, muchos arácnidos son temidos por sus venenos mortales. En las últimas horas se volvió viral la aparición de una rara araña con "cabeza de gato" en Añatuya, Santiago del Estero.

La familia Quiñonez encontró al particular arácnido en el patio de su hogar y a pesar de la sorpresa y el susto, decidieron no matar al bicho sino atraparlo en un frasco. Este arácnido es conocido por tener un veneno bastante tóxico, sin ser necesariamente mortal. Por eso se suele recomendar tener cuidado cuando se entra en contacto con algún ejemplar de este particular espécimen.

La característica principal de la araña que apareció en Santiago del Estero y causó temor entre los vecinos del barrio Las Malvinas de Añatuya es que en su abultado abdomen tiene dos protuberancias que se abren hacia los costados y se asemejan a las orejas de un gato. Esto le da una imagen aterradora porque parece un bicho "mutante".

Luego de que Cristina Quiñonez logró encerrar en un frasco al octópodo, lo paseó por su barrio para saber si alguien reconocía a que clase de araña pertenecía. Un veterinario de la zona confirmó que se trataba de una "araña cabeza de gato" y que tuviera cuidado al manipularla por el elevado nivel de veneno que lleva.

Si bien hay de esta clase de arañas en toda América, en Argentina solo hay registro de la Mastophora gasteracanthoides, que se distribuye por el centro y sur del país. Especialistas también indicaron que los individuos de esta especie generalmente hacen sus trampas en las ramas altas de árboles y arbustos, y solamente salen por las noches noche. Durante el día suelen pasar inadvertidas ya que utilizan sus cualidades miméticas para camuflarse.

Las arañas más peligrosas de Argentina

Viuda negra

Una de las más famosas del mundo. No suelen ser agresivas y las mordeduras suelen ser accidentales. La neurotoxina que libera con su veneno puede ser mortal si no se trata rápidamente. Puede provocar espasmos, dolor intenso, sudores y mareo.

Araña del rincón, del violín o de los cuadros

Está asociada a entornos humanos y es la que más muertes causa aunque no sea agresiva. No ataca si no es molestada. La mordedura genera necrosis en la zona y si no se trata puede ser mortal. Mayormente en niños y personas mayores o con problemas de riñón.

Araña lobo

Miden entre 2 y 3 cm y se las conoce como tarántulas, aunque no tienen nada que ver. El veneno crea necrosis pero son pocas las mordeduras porque tiene a huir en lugar de atacar.

Arañón del monte

Si se la molesta es bastante agresiva y su mordedura provoca intenso dolor, sin ser mortal.

Araña de los plátanos o del banano

Por su contacto habitual con los humanos es la araña que más muertes causa en América del Sur. Es extremadamente agresiva si se siente amenazada y su veneno neurotóxico causa taquicardia, hipertensión, vómitos, espasmos y mucho dolor. Si no se trata puede ser mortal, sobre todo en niños.