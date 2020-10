Aseguran que el agua es extraterrestre

El planeta Tierra está lleno de misterios que siguen sin resolverse y son muchos los científicos trabajan para descubrirlos. Uno de los que aún no encuentra respuesta es el origen del agua, que según algunos especialistas podría ser extraterrestre.

La teoría fue presentada por la doctora en geoquímica de la Universidad de Edimburgo y de la Open University, Natalie Starkey, quien lleva adelante una investigación con muestras del núcleo y el manto terrestre. Según la especialista, el agua habría llegado a nuestro planeta en forma de hielo, posiblemente a borde de asteroides que chocaron contra el mundo primigenio durante el eón Hádico, en la primera fase Precámbrica (hace unos 4.6 millones de años).

De acuerdo con lo estudiado por Starkey las rocas que conforman el centro de la Tierra contienen bolsas de gas que son una especie de cápsula del tiempo para conocer cómo estaba compuesta la atmósfera en distintas etapas de la formación terrestre. Con la utilización de un espectrómetro de masa de precisión, la doctora en geoquímica y su equipo pudieron separar y medir los isótopos de oxígeno en las muestras de rocas terrestres y lunares para buscar pruebas de agua lo más antiguas posibles.

Al comparar esas muestras lunares y terrestres, el equipo de Starkey observó que ambas tiene los mismos componentes. Ese dato abona a la teoría de que la Luna se formó como un desprendimiento de la Tierra durante un choque con otro cuerpo celeste.

Este paso en la investigación no es una conclusión definitiva para Starkey y su grupo de investigación, sino que despierta un sinfín de interrogantes a resolver. "Esto nos lleva a la sorprendente conclusión de que el agua de nuestro planeta no solamente es más antigua que la luna. El agua debe venir del espacio interestelar, lo que significa que es más antigua que el sol mismo", aseguró la científica en su artículo en la revista New Scientist.

Y resaltó: "Es difícil desentrañar cómo sobrevivió al entrar al Sistema Solar. Pero una vez que has eliminado lo imposible, te lleva inevitablemente a esta conclusión".

