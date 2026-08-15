“Farmear aura”: qué significa la expresión que se volvió viral entre los adolescentes

Si un chico dice que alguien está “farmeando aura”, no está hablando de una granja ni de una actividad relacionada con la agricultura. La expresión se convirtió en una de las nuevas formas de hablar que circulan entre la Generación Alfa y los usuarios más jóvenes de las redes sociales, especialmente en TikTok, Instagram y YouTube.

En términos simples, “farmear aura” significa hacer algo que aumenta la percepción de que una persona es cool, segura, carismática o tiene una presencia especial. Puede ser una acción impresionante, una pose, una manera de caminar, una jugada deportiva o incluso un gesto cotidiano realizado con absoluta tranquilidad.

La palabra “aura” adquirió un significado particular en el lenguaje de internet. Ya no se refiere solamente a la idea tradicional de una energía que rodea a una persona, sino que se utiliza para hablar de su presencia, carisma o capacidad de llamar la atención. Así, alguien puede “tener mucha aura” si transmite seguridad y estilo sin necesidad de esforzarse demasiado. Por el contrario, una situación vergonzosa puede hacer que alguien “pierda aura”.

¿Por qué se dice “farmear”?

La segunda parte de la expresión adolescente viene directamente del lenguaje de los videojuegos. En los juegos, “farmear” consiste en repetir determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, dinero virtual o puntos. La lógica se trasladó a la vida cotidiana, si una persona realiza acciones destinadas a verse cada vez más interesante o impresionante, estaría “farmeando” aura.

“Farmear aura” significa hacer algo que aumenta la percepción de que una persona es cool.

Por eso, “farmear aura” sería algo así como acumular puntos de carisma. La expresión tiene además un componente humorístico. Muchas veces se utiliza para exagerar situaciones comunes, alguien hace una buena jugada en un partido, logra una maniobra complicada sin ponerse nervioso o aparece caminando con una actitud particularmente segura y los demás pueden decir que está “farmeando aura”.

El fenómeno que explotó en redes

Uno de los momentos que impulsó el fenómeno fue el video de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que se volvió viral por bailar con una actitud extremadamente tranquila sobre la proa de una embarcación durante una tradicional competencia de botes en Indonesia.

Mientras el bote avanzaba a gran velocidad y el resto del equipo remaba, el chico permanecía concentrado, con movimientos rítmicos y una expresión imperturbable. Las redes lo transformaron rápidamente en el ejemplo perfecto de alguien que estaba “farmeando aura”.

El video generó una enorme cantidad de imitaciones y memes. Desde entonces, la expresión comenzó a utilizarse para describir prácticamente cualquier situación en la que alguien pareciera demasiado cool para el contexto.