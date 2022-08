Wanda Nara destrozó a su exempleada Carmen

Wanda Nara disparó muy dura contra Carmen, la exempleada que la acusó de dejarla abandonada en Italia.

Wanda Nara publicó un durísimo comunicado en sus redes sociales sobre cómo seguirá la historia con Carmen, la exempleada que acusó a la empresaria y a Mauro Icardi de dejarla olvidada en la casa de campo que tienen en Milan. Cabe destacar que la mujer ya se encuentra en Argentina y reveló que antes de salir de la casa de Wanda le revisaron las valijas que traía.

Durante las últimas semanas Wanda Nara volvió a estar en boca de todos por una serie de escándalos que la salpican. Es que además de que se filtró un audio en el que asegura que le pidió el divorcio a Mauro Icardi, una exempleada la acusó tanto a ella como al futbolista de haberla dejado olvidada en Italia sin dinero mientras la empresaria estaba en Argentina e Icardi en París.

Enojada con las denuncias de Carmen, Wanda Nara compartió durante días distintas imágenes en las que se la veía a la mujer en viajes que hacía la familia por toda Europa, además de que aseguró que no la habían dejado olvidada en Italia. Pero ya cansada con todo lo que se generó, la empresaria publicó un durísimo comunicado en el que informó cómo seguirá todo.

"En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la Sra. María Carmen Cisnero Reboledo las cuales incluyen 'seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores' y dado el interés que ha despertado la Sra. en los medios de comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia", comenzó el descargo que Wanda compartió en sus redes. En ese sentido, el texto también asegura que Carmen permaneció en Italia de forma voluntaria, donde recibió atención médica, en la que se incluyeron gastos médicos y estéticos, además de cuatro dosis de vacunas contra el Covid.

"He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí. Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciare acciones judiciales en Italia donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información", cerró la empresaria en su durísimo comunicado.

El durísimo comunicado de Wanda Nara.

La exempleada de Wanda Nara volvió al país y apuntó contra la familia

Carmen llegó este martes a la Argentina y en Ezeiza la esperaban los medios para entrevistarla. Mientras la mujer esperaba que aparecieran sus valijas en el aeropuerto, la tarotista Fabiana Aquin -quien se solidarizó con ella y le dará techo en Buenos Aires- habló con los medios y contó que Wanda le había dado 500 dólares para regresar al país y le aseguró que no conseguiría trabajo nunca más.

Además, indicó que en Italia le revisaron toda la ropa mientras hacía las valijas, chequeando que no se llevara nada. "Les di las valijas y la ‘vieja’ revolvió todas las dos valijas. Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que Dios las ayude. Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mí fue interminable", señaló Carmen en un audio que se filtró y en el que apuntaría contra Nora Colosimo, la madre de Wanda.