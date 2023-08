Una figura de Telefe vivió un susto en la calle: "Me insultó y amenazó con una navaja"

Una de las figuras más importantes de Telefe lamentó en sus redes sociales el calvario que vivió en La Boca.

Una figura de Telefe vivió un pésimo momento en las calles de la Ciudad de Buenos Aires cuando lo insultaron y amenazaron con "una navaja", según contó él mismo. "Así estamos", se quejó el conductor en sus redes sociales, donde reveló el calvario que vivió.

Robertito Funes Ugarte se convirtió en un verdadero comodín para la pantalla de Telefe desde hace tiempo, ya que es el encargado de reemplazar a Georgina Barbarossa en la conducción de A la Barbarossa cada vez que la presentadora debe ausentarse. Esto hizo que también creciera su popularidad en todos los ámbitos, inclusive en las redes sociales.

Fue a través de sus redes que el propio Robertito contó que vivió un pésimo momento en la calle, más precisamente en el barrio de La Boca. Tanto en su cuenta de Twitter como en sus historias de Instagram, reveló su calvario: "Hoy en La Boca, un trapito me apretó por plata. Me negué y me insultó y amenazó con una navaja. No me dejaba bajar del auto".

"La policía de CABA llegó rápido, pero sólo le hizo una contravención (chiste). Los dueños de los restaurantes de la calle Iberlucea lo apañaban. Así estamos", cerró Funes Ugarte en la ex red social del pajarito. Mientras que en Instagram comentó: "Incidente en La Boca. Un trapito me amenazó feo y casi no la cuento... La policía de CABA llegó rápido, pero por estas leyes obsoletas solo queda en una 'contravención' dijeron. Un trapito te amedrenta, amenaza con un cuchillo, te insulta y queda en la nada".

El desesperante momento de Robertito Funes en Telefe: atrapado en la nieve

Robertito Funes Ugarte volvió a protagonizar un blooper en Telefe desde un móvil en el sur del país. El conductor de televisión acudió a Bariloche para salir al aire en el ciclo de Georgina Barbarossa desde un móvil y sufrió un inconveniente que lo obligó a ser ayudado.

El movilero de A la Barbarossa es el encargado de aportarle humor y un clima de distensión al programa, que tiene una primera parte cargada de una energía más pesada con casos policiales. De esa manera, Funes Ugarte saca todo su histrionismo en cada salida al aire y pone a reír a todos los presentes en el estudio de TV.

Robertito tuvo un problema con su auto en Bariloche y debió ser auxiliado por un hombre. "Miren lo que le pasó ayer a Robertito, pobre", presentó el tape Barbarossa con un graph que rezaba: "Roberto se quedó varado en Bariloche". "Ahí quedó el auto, lo dejé para el traste. Lo que pasa es que nos metimos por este camino porque si no no llegábamos, hay muchísima gente y sucede esto", comentó entre risas Robertito mientras un hombre cuya identidad no se reveló maniobraba su coche. "Siempre encuentra a alguien que lo salva", soltó la panelista Noe Antonelli desde el piso.