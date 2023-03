Una figura de la radio salió al boliche, se quedó dormido y lo destrozaron al aire: "Falta de compromiso"

Uno de los conductores revelación de este 2023 se quedó dormido y sus compañeros no lo perdonaron. El tenso momento que fue viralizo en redes sociales.

En una emisora radial ocurrió una situación inesperada para todos en pleno vivo. Una de las figuras de un programa furor se quedó dormido tras salir al boliche y acostarse tarde, motivo por el cual tomaron la decisión de llamarlo y frente a la falta de respuesta, sus compañeros lo liquidaron.

Mientras transcurría el vivo del ciclo radial Biri Biri conformado por Mica Lapegüe, Juli Puentes, Sebastián Manzoni y Stefano De Gregorio por República Zeta, el ex Casi Ángeles no se encontraba en el piso por haberse quedado dormido. Es por eso que llamaron al hotel donde está viviendo para poder tener suerte y averiguar cómo era su estado.

La desesperación era tanta que Juli Puentes le escribió a la expareja de "Yeyo" mientras esperaban que respondan desde el hotel. Después de unos minutos, contestó una persona que trabajaba en la recepción y les dio una mano. Sin embargo, hubo malas noticias: les dijeron que hicieron varios intentos llamándolo a la habitación, pero nunca respondió.

"A mí lo que me da un poco de paja igual es la falta de compromiso. Todo bien, yo ya se lo dije por mensaje y se lo voy a decir en la cara cuando venga: salí si querés lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, pero no faltes al programa, no da, es un conchudo", lanzó Puentes sin tapujos. Inmediatamente, "Yeyo" se hizo presente en el estudio mirándolos a todos con cara seria, dado que lo estaban criticando.

"¡Amigo estás vivo!", le dijo unos de sus compañeros, y se levantaron todos de su asiento para abrazarlo. Si bien muchos oyentes del programa indicaron que todo se trató de una broma, nunca fue comunicado por los integrantes del programa. De hecho, un usuario de Instagram expresó que fue la misma situación que pasó en Nadie Dice Nada, conducido por Nico Occhiato por Luzu TV, cuando Nati Jota se había quedado dormida en los Premios Martín Fierro 2022 y llegó tarde al estudio.

Nico Occhiato reveló la verdad de su relación con Nati Jota: "No importa"

Nico Occhiato habló sobre sus dichos ante la salida de Nati Jota de su radio, Luzu TV, después de haber generado polémica. El conductor de radio y TV había soltado una fuerte frase sobre su excompañera, por la que fue cuestionado en los medios, y por eso aclaró cuál es su situación con la influencer.

Occhiato había soltado una picante acotación al referirse a la salida de Jota de Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce de lunes a viernes: "No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta". Como no podía ser de otra manera, ese momento radial se viralizó y su frase se convirtió en un tema de agenda para los medios de espectáculos.

"Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí. Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico: 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada", soltó Nati Jota al respecto.