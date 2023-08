Una figura de El Trece habló de su "romance" con Viviana Canosa: "Me llamó mi mujer"

El actor que participó en varias telenovelas de El Trece habló de su "romance" con la periodista Viviana Canosa y los problemas que tuvo con su esposa por ello.

El actor Marcelo Mazzarello rompió el silencio y habló del romance que le inventaron con Viviana Canosa y los problemas que tuvo con su esposa a raíz de los rumores que ayudó a expandir la periodista de LN+. "Me involucraron", reveló el intérprete que participó en varias telenovelas de El Trece.

El estallido de las sospechas de romance entre Mazzarello y Canosa fue producto de una conversación de la comunicadora con la panelista Yanina Latorre, donde bromearon con el vínculo que se había tejido entre ella y el actor. Producto de los rumores, la pareja de Marcelo se pronunció al respecto y aclaró: “Todo bien entre nosotros. Lo tomo como un chisme más sin fundamentos".

Pasada la tormenta, el actor fue invitado al programa de entrevistas de Juan Etchegoyen (Mitre Live) y habló del tema y las complicaciones personales que le trajo con su esposa: “Fue un chiste y sé que hubo un pase entre Viviana y Yanina. Hicieron algún chiste al respecto y no terminaron de decir eso, que me llamaron distintos periodistas. Me llamó hasta Flor, mi mujer. Nos sorprendió tanto como le sorprendió a todo el mundo”

“Nosotros con mi mujer estamos muy tranquilos y sabemos que estas cosas pueden pasar. Lo tomamos con humor y aparte Viviana es una amiga. Obviamente, al día siguiente le envié un mensaje. Le escribí la palabra 'sorpresa' y ahí me contó lo que había pasado, nos reímos juntos. Viviana me dijo 'son pavadas'", agregó Mazzarello, que en varias ocasiones participó de los ciclos de la periodista.

Sobre la conversación íntima que tuvo con Viviana Canosa, Marcelo profundizó: “Me contó lo del pase. Me dijo que en el programa habían dicho cualquier cosa, que me involucraron y que éramos amigos. Me dijo que le pidiera disculpas a Flor, mi mujer, por lo que había sucedido. Somos amigos y no pasó nada”.

Yanina Latorre enfureció contra Larreta en plena fila para votar: "Me voy a la ... "

Yanina Latorre se pronunció en sus redes sociales sobre su descontento en relación a la organización del Gobierno de la Ciudad respecto de las votaciones en CABA. La panelista de televisión habló sin tapujos tras emitir el sufragio en sus historias de Instagram.

La integrante de LAM, el ciclo que espectáculos que Ángel de Brito conduce en América TV, mostró a sus millones de seguidores los preparativos para ir a votar junto con su esposo, Diego Latorre, en su casa de Pilar. Una vez que llegaron, la larga fila que había enfureció a Yanina y compartió algunos videos para apuntar contra el Gobierno de la Ciudad.

"La cola da la vuelta a la manzana. Felicito al iluminado que se le ocurrió el votito electrónico, doble voto. ¿Por qué no actualizan todo y hacen como los países de primer mundo? Yo en quince minutos me voy a la verga", soltó Latorre desde la fila. Y sumó: "Sigo en la cola, gente. Lento, mal organizado, lo que tardan. Estamos votando con la peor de las ondas. No se hacen estas cosas. Hay que practicarlas antes. La cara de orto de la gente. Se supone que venir a votar es un acto que uno debiera disfrutar, no padecerlo".

La exparticipante de Bailando por un sueño analizó la dinámica de las votaciones y llegó a una conclusión que apuntó contra algunas autoridades de mesa. "Logré votar. Ya entendí el quilombo. Esto es así: en el cuarto oscuro hay dos secciones. La que entrás, que es para presidente que es manual. Y después está la máquina donde elegís Jefe de Gobierno, que la mía funcionó bien, fue rápida", explicó la madre de Lola Latorre. Y cerró: "Lo que pasa es que hay algunas presidentas de mesa que son muy a rajatabla y no agilizan la situación. Hay algunos que dejan entrar de a dos y que otro ya vaya haciendo el trámite, así se agiliza".