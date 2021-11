Triste comunicado de Gisela Dulko tras separarse de Gago: "Me apagué"

Gisela Dulko dejó atrás las indirectas llenas de tristeza y compartió una sentida reflexión junto con dos selfies en las que se la ve feliz y sonriente.

Gisela Dulko sorprendió a sus más de 90 mil seguidores de Instagram con una profunda reflexión tras el escándalo mediático que se desató por su separación de Fernando Gago. Junto con la reflexión en la que contó un poco cómo se siente actualmente, la extenista compartió dos selfies en la que se la ve sonriente y feliz. Inmediatamente, la publicación recibió miles de likes y comentarios, entre los que se destaca un cariñoso mensaje de Isabel Macedo.

Semanas atrás, Cinthia Fernández confirmó en Los Ángeles de la Mañana la infidelidad de Fernando Gago a su esposa con una de las mejores amigas de Gisela Dulko. La separación fue casi inmediata y la extenista también decidió mudarse junto con sus hijos de la casa que compartía con el actual director técnico de Racing Club. Después de algunas semanas de indirectas a través de las redes sociales en las que demostraba su tristeza, Gisela Dulko sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que cambió el tono de sus mensajes.

"Me apagué un poco pero me volví a encender...", comenzó revelando la extenista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 90 mil seguidores. "Porque yo puedo, siempre pude y podré. Siendo feliz", agregó Dulko junto con dos selfies en la que se la ve sonriente y muy feliz. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios cariñosos, como el de su amiga Isabel Macedo. "Te amo", fue el escueto pero demostrativo mensaje de la actriz, quien fue un gran sostén para Gisela Dulko en estos duros momentos. Cabe recordar que Macedo y la extenista se hicieron amigas cuando la actriz estaba en pareja con Federico "Pocho" Insúa, quien compartió el plantel de Vélez con Fernando Gago.

¿Gisela Dulko también le fue infiel a Fernando Gago?

Hace algunas semanas, comenzó a rumorearse por una posible infidelidad de Gisela Dulko. Cinthia Fernández aseguró en LAM que la ex tenista también había engañado a su marido. Cabe recordar que fue la propia Fernández la que hizo pública la infidelidad de Fernando Gago. "Me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín. Me dijo que los amantes fueron dos. A partir de la crisis, también habría estado con un famoso dentista de Nordelta", declaró Cinthia. De todos modos, no hay nada que pruebe esta teoría por el momento.