Tinelli fue a ver a Luis Miguel y le hizo un duro cuestionamiento: "Solo"

El conductor de ShowMatch fue con sus hijos a uno de los shows de Luismi en el Movistar Arena y notó algo que generó un fuerte debate en las redes sociales.

Marcelo Tinelli fue una de las 15 mil personas que colmaron el Movistar Arena el pasado viernes en el show de Luis Miguel. El gerente artístico de América TV asistió al concierto con sus hijos Francisco y Micaela y, además de elogiar la performance del Sol de México, cuestionó la actitud del artista y generó gran revuelo en las redes sociales.

Luismi llegó a nuestro país la semana pasada y se apoderó de la agenda de los medios. Aunque el cantante no tenga contacto con los fans ni con la prensa, cada cosa que hace en Argentina, genera interés y desató un sinfín de opiniones sobre su intimidad.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Tinelli elogió al artista: ”Anoche la volvió a romper Luis Miguel en la Argentina. Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola ni chau jaja. Solo canta y se va”. Y a continuación, hizo una simple encuesta: “¿Está bien que Luismi no hable y sólo cante?”

Esta apreciación no solo fue advertida por el conductor, sino que otros internautas coincidieron y así se reflejó en los resultados: un 78% de las personas que participaron, se inclinaron por el "no", mientras que un 22% apoyó la decisión del cantante de no interactuar con el público.

Sandra Villarruel contó todo sobre su romance con Luis Miguel

La visita de Luis Miguel a la Argentina provocó que sus viejos amores locales vuelvan a cobrar trascendencia. Una de las mujeres argentinas que tuvo un apasionado y fugaz romance con el Sol de México fue Sandra Villarruel. La exvedette habló en Socios del Espectáculo y contó detalles sobre la relación.

“Fue una semana en la que no me dejaba ir”, comenzó diciendo Villarruel sobre su vínculo con el ídolo. “Es muy caballero, es muy romántico... La verdad es que en ese momento me pareció una excelente persona. Es impecable, es un diez. Así como se lo ve”, afirmó

Luismi conoció a Sandra en una de sus tantas giras por Sudamérica. En ese entonces, el artista tenía 18 años y Villaruel era una de las máximas estrellas del teatro y la televisión de nuestro país. “Hay algo que le llamó la atención a todo el mundo. Pero, en la primera noche, empezó a mojar pétalos de rosa en vino tinto y me los daba en la boca. Después yo le daba a él", reveló y agregó: "Es rico eso, pruébenlo porque es la oportunidad para una buena conquista”.

Luego, recordó: “Cuando llegamos al hotel para dejarlo a él, siempre con el séquito de chicas atrás, yo lo saludo y me dice: ‘¿Qué? ¿No te vas a quedar conmigo?’ Yo me quedé atónita, porque no me imaginaba eso. Fue la segunda noche. Entonces le digo: ‘Te están esperando las chicas’. Y él me dice: ‘No, yo quiero estar contigo’. Y bueno, ya que insistió, me quedé...”.

Por otra parte, la exvedette explicó cuál era la situación personal del ídolo en ese momento. “Venía justo de separarse de su papá y su mamá ya no sabía dónde estaba, así que estaba con todo ese mambo. Y eso fue de lo que hablamos en la primera noche”, contó. "¿Si es un buen amante? Sí, por lo que yo recuerdo sí. Tenía 18, pero tenía bastante experiencia”, cerró Villarruel.