Una famosa argentina confirmó su romance con Luis Miguel: "Año y medio"

Una modelo y actriz argentina confirmó que tuvo un romance con Luismi durante más de una año y medio.

Luis Miguel llegó a la Argentina el pasado martes pasado el mediodía. El cantante mexicano regresó al país después de cuatros años para abrir su tour 2023 con 10 shows en el Movistar Arena que están completamente agotados. El artista está acompañado por su novia, Paloma Cuevas, pero el artista, siempre reservado en su vida personal, nunca se imaginó que un viejo amor argentino iba a contar detalles sobre el romance tiempo atrás.

Minutos después de que el Sol de México aterrizara en el aeropuerto de Ezeiza y se dirija al hotel Faena, donde pasará sus días en el país, una Miss Argentina le concedió una entrevista a un programa de la televisión mexicana y reveló datos sobre la relación hasta ahora desconocida. "No teníamos un acuerdo de nada, no había un compromiso. Pero cuando estaba conmigo, estaba conmigo", afirmó.

Se trata de Andrea Estévez, ex representa de nuestro país en el concurso, que tras su experiencia en el certamen de Miss Mundo comenzó una carrera artística que la llevó por varias obras de teatro y programas de televisión. Los rumores sobre supuestos romances de Luismi con argentinas no son una novedad, pero esta fue la primera vez que una de las protagonistas sale a confirmarlo.

"El mecanismo era que yo llegaba al hotel, llegaba a su camioneta y nos íbamos a cenar. Era algo loco e increíble. Hace 6 o 7 años fui a comer a un lugar a Puerto Madero, cuando llegué al baño dije ´estuve acá comiendo con Luismi´. Era algo increíble", relató Andrea, en diálogo con De Primera Mano. "Yo terminaba la función, me pasaba a buscar un auto y me iba a ver su show, donde me esperaba su hermano. Él, desde arriba del escenario, estaba atento a mi llegada. La prensa empezó a filtrar la información, pero en su momento negué todo porque era reciente, mágico y quería cumplir con su intimidad", explicó.

Hace un tiempo, Javier Ceranini, su programa Chisme no like, aseguró que el cantante le hace firmar a cada novia un contrato de confidencialidad que contiene algunas polémicas cláusulas "Las más de 30 mujeres que estuvieron con Luis Miguel, que pudimos chequear, firmaron obligatoriamente un estricto contrato con El sol de México", explicó el periodista argentina.

Sin embargo, Estévez aclaró que el accionar con ella fue muy diferente.. "No teníamos un acuerdo de nada, no había un compromiso. Pero cuando estaba conmigo, estaba conmigo. Yo no tenía contacto con él, siempre me llamaba su mánager", remarcó y cerró: "Un día compré un BlackBerry, que estaba de moda. Lo compré y se lo regalé la última noche. Le dije que el único número agendado era el mío. Se sorprendió y se empezó a reír. En marzo viajé a Los Ángeles, estuve en su casa, volví a Argentina, me fui a Miami a pasar su cumple con él. Así fue un año y medio".

Quién es la novia de Luis Miguel

Luis Miguel vino a la Argentina acompañado por su novia Paloma Cuevas. Los rumores sobre el romance comenzaron a finales del año pasado cuando fueron fotografiados en un centro comercial. Y si bien nunca lo negaron ni hicieron declaraciones al respecto, ya no se ocultan de los paparazzis.

Hace unos meses se lo vio al cantante mexicano junto con su nueva pareja y sus hijas en un paseo familiar. Además, Europa Press indicó que el Sol de México empezó a convivir con Paloma y sus hijas. También hicieron la compra de una lujosa mansión en las zonas más exclusivas de Málaga, al sur de España, y estarían finalizando los últimos detalles para mudarse en septiembre, fecha en la que cumplirán un año de relación.

Paloma, de 50 años, es una diseñadora de moda y empresaria española. Estuvo casada con el torero Enrique Ponce por 25 años, con quien tuvo dos hijas, Paloma (14) y Bianca (11), y se divorciaron en 2021, luego de que saliera a la luz rumores de infidelidad de parte de él.

Luismi la conoció en 2003, en Acapulco, gracias a Miguel Alemán Magnani, un amigo cercano que los presentó. Así comenzó una relación de amistad que fue creciendo con el paso de los años. De hecho, Paloma y su ex marido fueron los padrinos de Miguel, uno de los hijos que el cantante tuvo con su ex Aracely Arámbula.

Tras su divorcio, Paloma se dedicó de lleno al diseño y comenzó a acercarse a su viejo amigo Luismi. "Él adora a las hijas de Paloma, las quiere mucho, está muy paternal y le encanta la dinámica de convivir todos juntos en familia. Además, es una manera de demostrarle a Paloma que las cosas van muy en serio”, según consignó TV Notas.