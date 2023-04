Quién es Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel

Paloma Cuevas es la mujer que ha estado muy cerca del cantante mexicano durante los últimos meses. Quién es y cómo se conocieron.

Luis Miguel es un reconocido cantante mexicano creador de algunas de las canciones en español más influyentes y populares de la historia. Hace seis meses, sus fanáticos se percataron de la existencia de una mujer, quien lo ha estado acompañando durante el último tiempo. Cómo se conocieron y quién es esta elegante dama.

Cómo se conoció Luis Miguel con Paloma Cuevas

Su conexión comenzó desde hace mucho tiempo, incluso desde que eran niños, según lo remarcaron personas cercanas a la pareja. En la actualidad, el vínculo se hizo mucho más fuerte. Es probable que su relación encontró un nuevo nivel debido a los hechos que han podido presenciar integrantes de su círculo íntimo quienes sin duda alguna se alegran por el inicio de esta historia de amor. Por ahora, la empresaria española y el cantante disfrutan de su tiempo juntos. Hace pocas semanas el mexicano pidió cerrar al público un shopping para que pudieran realizar sus compras sin ser molestados.

Quién es Paloma Cuevas

Considerada como una de las mujeres más elegantes en España, también se encarga de diseñar imponentes prendas de vestir. Es hija del torero Victoriano Valencia y Paloma Díaz, una pareja bastante mediática en el país europeo. La relación del cantante con los padres de su nueva pareja es bastante buena ya que son los padrinos de uno de los hijos de artista mexicano.

A pesar de que cuenta con un título de Administración de Empresas, Paloma le dedicó todo su esfuerzo al mundo del diseño donde ha creado grandes producciones. Tuvo la oportunidad de entregar toda su experiencia a una marca de trajes de novia en conjunto con una colección de joyas. "He elegido ser feliz. Mi vida sigue siendo muy parecida a la de antes porque siempre traté de priorizar a mi familia y a mis amigos. Ahora mismo no pienso en volver a casarme. Digamos que dejaré que la vida me sorprenda”, sostuvo hace muy poco en declaraciones brindadas a los medios.

Sin duda, la vida en estos momentos la ha sorprendido con un compañero ideal con quien tiene la oportunidad de disfrutar de grandes experiencias junto a un talentoso cantante. ¿Sonarán campanas de boda? Lo cierto es que tras varios meses en los que tuvieron algunas citas en reconocidas en algunas ciudades de España y en Nueva York y también de haber intentado ocultarse ante los paparazzi, hace pocos días esta pareja fue captada en público dándose un beso.