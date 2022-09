Teto Medina reveló el calvario que vivió en la cárcel: "Fue terrible"

Teto Medina reveló la situación traumática que vivió en la cárcel. El mediático, de todos modos, seguirá siendo investigado en la causa por asociación ilícita en "La razón de vivir".

Marcelo "Teto" Medina rompió el silencio y contó el calvario que vivió tras ser detenido. El mediático, quien estuvo privado de su libertad durante siete días tras ser acusado de ser "cara visible" de una asociación ilícita, habló en conferencia de prensa luego de salir de la cárcel.

“Soy un buen tipo y esto para mí fue terrible, nunca lo viví", expresó Teto Medina, quien agregó: "Lo único que quiero es decirles gracias a los chicos, les voy a seguir dando charlas motivacionales, no los voy a abandonar, quiero seguir haciendo lo que hago, recuperar a los chicos con adicciones”

Recordando cómo fue su experiencia dentro de la cárcel en General Rodríguez, el "Teto" Medina aseguró: “Ahora quiero irme con mis hijos. Estuve siete días solo y la tele, ustedes (NdeR: los periodistas), eran mis amigos, les quiero agradecer a los medios, los bendigo. Y ahora me pondré a derecho”.

Pachu Peña defendió al Teto Medina: "Sacaba muchos chicos de la calle"

La detención de Marcelo "Teto" Medina, acusado de ser parte de una asociación ilícita, por formar parte de la organización de la comunidad terapéutica La Razón de Vivir, en el barrio de Berazategui, desató un fuerte escándalo entre sus conocidos y allegados. Y uno de los que decidió romper el silencio fue el humorista Pachu Peña, quien fue convocado por su ex colega de VideoMatch para dar una charla motivacional.

“A mí me llamó no hace mucho el Teto Medina, tres o cuatro meses atrás, y me dijo: ‘Estoy ayudando a unos chicos que están en rehabilitación por el tema de la droga, vos sabés que yo pasé por esa y salí. Les doy charlas y me preguntaron por vos, se mueren si vas a contar unos chistes’. Me pasó la dirección, era la loma del c.., tenía como una hora y cuarto de viaje, y me hinchó tanto los cocos que le dije: ‘Voy’. Arreglé y fui un mediodía y había un montón de chicos como lo que se vio en las cámaras, se pusieron todos en un semicírculo y yo al lado del Teto”, contó Pachu en diálogo con Cadena 3.

El humorista contó que fue al lugar desinteresadamente, pero advirtió una llamativa actitud del "Teto": "Me agradeció mucho y me puso plata en el bolsillo. ‘Para la nafta’, me dijo. Eran cinco lucas y no me aceptó que se la devolviese. Yo fui gratis, y me pareció algo que dije: ‘Qué bien el trabajo que está haciendo este tipo’. Esto fue como hace tres o cuatro meses atrás”. Además, Pachu indicó que no vio "ningún maltrato" y rectificó que "a los chicos los adoraban".