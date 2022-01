Susana Giménez subió una fotografía sin maquillaje, se arrepintió y la borró, pero ya era demasiado tarde

La diva de los teléfonos Susana Giménez se arrepintió de la fotografía a cara lavada pero los usuarios fueron más rápidos y capturaron la imagen.

Susana Giménez empezó el 2022 a cara lavada, en su mansión de Punta del Este. La diva de los teléfonos subió una fotografía sin maquillaje a sus redes sociales y a los pocos minutos se arrepintió y la borró, pero ya era demasiado tarde porque se había viralizado.

La diva macrista aprovecha sus días en La Mary, su lujosa mansión en San Ignacio, Punta del Este, Uruguay, para leer, jugar con sus perros y pasar tiempo con su hermano, el cantante Patricio Giménez. Y en este clima de relax, minutos después del brindis de año nuevo, "La Su" aprovechó para subir una fotografía sin maquillaje en su cuenta de Instagram, impactando a sus seguidores.

La fotografía muestra a Susana sin un ápice de maquillaje, luciendo sus arrugas naturales y leyendo Nunca, del célebre autor de best sellers Ken Follet. La novela es un thriller "lleno de heroínas y villanos, falsos profetas, agentes de élite, políticos desencantados y cínicos revolucionarios", según especifica su sinopsis. Arrepentida de sus acciones la diva eliminó la imagen pero ya era demasiado tarde porque las redes capturaron la instantánea, que se hizo viral rápidamente.

Esta no es la primera vez que Susana Giménez tiene problemas con las redes sociales y sube fotografías sin maquillaje, de las que luego se arrepiente y se viralizan en redes sociales. El episodio más cercano ocurrió en 2018, con una storie que disgustó a la autora pero recorrió Twitter.

Edith Hermida trató de estúpida y miserable a Susana Giménez: "Dejó de ser gracioso"

Edith Hermida, histórica panelista de Bendita TV (El Nueve) fulminó a la diva Susana Giménez por sus declaraciones sobre la Argentina. "Hacerse la estúpida no está bueno", disparó la conductora de manera muy picante.

"A mí me parece que está bien que dejen de haber intocables en la televisión. Lo vi con Susana, que yo la quería mucho como público, y ahora la veo en la postura que se va poniendo y no me gusta nada", expresó, en diálogo con el programa radial Por si las Moscas (La Once Diez). De esta forma, la panelista -y conductora de un programa en Canal 26- apuntó contra la diva.

Y, en la misma entrevista, Hermida agregó, contundente: "Ella hacía medio de la tonta y era divertido, pero ahora hacerse la estúpida no está bueno, no es saludable. Hay cosas que dejaron de ser graciosas y Susana se quedó en ese tiempo y dice cosas horribles. O que se vaya a Uruguay... me demuestra que tiene una actitud miserable yéndose del país".