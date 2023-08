Silvina Luna y las otras figuras que denunciaron a Aníbal Lotocki

El cirujano recibió una condena en primera instancia en la causa que le iniciaron Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. Las otras acusaciones en contra de Lotocki.

La muerte de Silvina Luna volvió a poner el foco de atención sobre Aníbal Lotocki, el cirujano que la operó y que, según denunció la exparticipante de Gran Hermano, le provocó sus problemas de salud. La modelo, junto a otras tres figuras del espectáculo lo llevaron ante la justicia y el médico recibió un condena del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves". Sin embargo, el cirujano recuperó su libertad tras pagar una fianza en ese momento y la Cámara de Casación confirmó hace apenas un mes su inhabilitación para ejercer la medicina.

Si bien Silvina probó ante la justicia que la intervención estética que se realizó en 2010 le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, fueron más las figuras del espectáculos que denunciaron públicamente al médico, que en julio quedó inhabilitado para practicar la medicina hasta que haya un fallo firme.

Pamela Sosa

La vedette Pamela Sosa fue pareja de Lotocki durante ocho años, entre 2006 y 2014. Y aunque es cierto que ante las primeras acusaciones, lo defendió, en 2015 ella misma le inició acciones legales y se sumó a la querella iniciada por Silvina, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, representadas por Fernando Burlando. De acuerdo a su testimonio ante la justicia, la modelo afirmó que las inyecciones que le aplicó el doctor en diversos tratamientos estéticos le habrían provocado diabetes y granulomas.

A comienzos de julio, Sosa se cruzó con Lotocki mientras este era entrevistado en Telenoche. Allí Sosa hizo un duro descargó contra él, al punto que el médico abandonó la nota: “¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”.

Gabriela Trenchi

Otra de las figuras que alzó su voz en medios y en la Justicia contra Lotocki fue Gabriela Trenchi debido a que la aplicación de metacrilato le provocó severos daños renales. "Me arruinó la vida y quiero que pague, que no opere más y que, en algún momento, pueda ir preso. ¿Se tienen que morir más personas? De eso tiene la culpa el juez que es quien le permite que opere", sostuvo Trenchi, en diálogo con El Destape.

"Lo que tengo ahora en las piernas es el material que me colocó y no se lo pedí", afirmó la empresaria al tiempo que rememoró el proceso al que fue sometida sin su consentimiento en el 2015. "Fui por los hilos tensores y salí rellena como un pollo. A las dos horas estaba descompuesta y me mandaron a mi casa con vómitos y él nunca se acercó. Hizo abandono de persona", compartió.

Tras la muerte de Mariano Caprarola, Gabriel sufrió una descompensación y debió ser internada en el Hospital Italiano, el mismo centro médico en el que se atendía Silvina Luna. "Vivo con una persona que es cirujana general por eso, gracias a Dios puedo estar en casa. Tengo una gastroenteritis y una gingivitis medicamentosa. No puedo trabajar, que es lo más grave, porque este señor ya me hizo perder un montón de cosas: mi departamento... Perdí mi vida. Viajaba, tenía una vida re sana y hoy me encuentro en estas condiciones que no es vida”, sostuvo este jueves, minutos después de la muerte de Luna.

Stefanía Xipolitakis

Stefi Xipolotakis fue una de las denunciantes que menos detalles dio sobre las consecuencias que le provocaron la intervención que se hizo con Lotocki. De hecho, conoció la sustancia que le inyectó recién el año pasado, en medio del juicio. "A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, sostuvo la hermana de Vicky Xipolitakis hace algunos días, al enterarse de la recaída que había sufrido Silvina.

"Yo tengo algo en mi cuerpo que me enteré recién el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina Luna y porque este doctor hdp me evadía mis preguntas, decidí investigar si realmente era mi grasa la que tenía. Y ahí me encontré con otro realidad muy diferente a lo que él decía y lo que habíamos acordado", expresó en una historia de Instagram, subida luego del fallecimiento de Luna. "Hoy estoy muy frágil emocionalmente. Deseo profundamente que actué la Justicia ya", cerró Stefi.

Las denuncias públicas contra Aníbal Lotocki por supuesta mala praxis

Fran Mariano

El exparticipante de Cuestión de peso fue otro de los pacientes de Aníbal Lotocki. A su primera consulta llegó por recomendación y con una promesa de acceder a una cirugía a cambio de nombrarlo en los medios (canje). En ese entonces, no realizó el procedimiento por un acuerdo con la producción del reality de El Trece. Pero tiempo más tarde volvió a visitar al cirujano.

Mariano debió ser internado en junio cuando llegó a una clínica con el pie comprometido: "Tengo una infección en el pie que supura un líquido que no saben que es”. En ese entonces, en diálogo con América TV, el mediático sostuvo que ni siquiera podía mencionar al doctor: "Me cuesta hasta nombrarlo. No puedo pararme de los dolores que tengo, no puedo creer que una persona sea tan cínica, tan caradura y, sobre todo, perversa".

“Vuelvo con él, siempre creyendo que era cirujano plástico y de los mejores. Le pedí que me retoque la nariz y el mentón. Me empezó a tocar la cara y me medía; me ofreció ponerme pómulos. Me propuso inyectarme agua fisiológica para probar si me gustaba y cuando me vi le dije que no me lo haga”, contó Mariano a La NACIÓN sobre la cirugía que le practicó Lotocki. En ese momento, conoció el proceder del médico: aunque dijo que no quería pómulos, al despertarse de la anestesia, supo que la intervención se la había realizado..

Virginia Gallardo

Virginia Gallardo fue otra de las figuras de la farándula nacional que se atendió con Aníbal Lotocki. En el caso de la panelista de Socios del Espectáculo, accedió a los servicios del cirujano para levantarse los glúteos. “Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento. Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son 10 minutos, dos inyecciones con anestesia local. Va una inyección en cada glúteo”, detalló la correntina y explicó que ese producto produce inflamación y luego se endurece como un “cemento”. Según sus palabras, es esto lo que produce daños severos en la salud, que es su caso es “un dolor constante en la zona intervenida”.

La última vez que Virginia habló del tema fue tras la muerte de Mariano Caprarola, un hecho que la dejó visiblemente conmocionada: "Siento que las balas pegan cerca, me angustia. No quiero llevar preocupación, pero mis lágrimas tienen que ver con la impotencia y la bronca que yo siento por todo esto. La Justicia no sé qué está esperando sinceramente".

"Para que se entienda, yo tengo cemento en un músculo. Me pusieron cemento y para sacarlo, me lo tienen que rebanar", explicó Gallardo y remarcó: "Es una cirugía terrible, hay que exponerse a algo espantoso".

Mariano Caprarola

La muerte de Mariano Caprarola a los 49 años conmovió a la farándula argentina. El productor de moda se había atendido con el cirujano Aníbal Lotocki y supo ser su amigo. Pero la relación se rompió cuando el panelista de La Jaula de la Moda comenzó a tener complicaciones médicas tras las intervenciones que se hizo con el médico.

"Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo. Es un momento muy triste, Silvina es una gran amiga”, sostuvo Caprarola, muy conmocionado con el delicado estado de salud de Luna.

“No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”, afirmó Mariano, en diálogo con Socios del Espectáculo, semanas antes de su muerte.