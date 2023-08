Mariano Caprarola había hecho una grave denuncia contra Lotocki antes de morir: "Aparezco en un zanjón muerto"

El mes pasado, el analista de moda había revelado las consecuencias de la mala praxis que sufrió con Aníbal Lotocki.

La muerte de Mariano Caprarola a los 49 años conmovió a la farándula argentina y dejó un vacío entre sus amigos, afectos y colegas de la televisión. Días atrás, la periodista Sandra Borghi había declarado que tenía una operación programada en el Instituto Argentino de Diagnóstico.

Además, según publicó Infobae el motivo de la cirugía sería "la extirpación de unos cálculos renales y se descompensó durante la intervención y no pudieron reanimarlo". El analista de moda que trabajaba El Trece y Ciudad Magazine se había atendido con el cirujano Aníbal Lotocki -actualmente inhabilitado para el ejercicio médico por decisión de la Justicia- y a principios de julio había revelado por primera vez las complicaciones que estaba sufriendo por la mala praxis de quien operó a muchas famosas, entre ellas Silvina Luna.

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece) Caprarola había contado los problemas que le había dejado su operación con Lotocki, para alertar a los televidentes. “Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo. Es un momento muy triste, Silvina es una gran amiga”, había pronunciado en torno al difícil momento de salud que atraviesa la modelo, que está peleando por su vida. Según in

“No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”, agregó el panelista del magazine La Jaula de la Moda y del reciente programa de espectáculos Poco Correctos, con "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez.

En la entrevista, Mariano también arrojó una fuerte denuncia: “Me operaron para sacar el metacrilato. Si yo digo quien le protege, aparezco en un zanjón muerto. No puedo decirlo, tengo una madre de 91 años. Son dos los hijos de puta, él y el que lo protege (...) No pude volver a hablar con él. Y a vos te digo, doctor, esta nota la hago para que no se atiendan más con vos”.