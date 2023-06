Internaron de urgencia a Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso: "Me muero de miedo"

Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso, fue internado de urgencia tras la mala praxis que le ocasionó una operación del doctor Aníbal Lotocki.

Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso, fue internado de urgencia tras las graves consecuencias que le generó la mala praxis de Aníbal Lotocki, quien le realizó más de 20 procedimientos estéticos sin su consentimiento. Al igual que le ocurrió a Silvina Luna, quien también fue intervenida quirúrgicamente por Lotocki, a Mariano le quedaron graves secuelas en su salud.

Lotocki le había prometido al exparticipante de Cuestión de Peso que, tras sus cirugías, iba a parecerse a Ricky Martin. No solamente eso no ocurrió, sino que además le dejó serios problemas de salud por haberle inyectado aceite de motocicleta en el rostro. El joven utilizó sus redes sociales para contarles a sus seguidores el desesperante momento que está viviendo actualmente, luego de que los médicos le dijeran que iban a tener que amputarle una extremidad.

“Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, relató Mariano en sus historias de Instagram. Y agregó: "No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó".

“Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, cerró Mariano.

Los detalles sobre la mala praxis de Aníbal Lotocki hacia Fran Mariano

Tal como les ocurrió a Silvina Luna y a muchas otras modelos, Lotocki le inyectó aceite de motocicleta a Mariano, desfigurándole la cara y dejándole graves consecuencias en su salud. "Yo hice la biopsia y él me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y el doctor Gustavo Sampietro, que me lo pudo sacar, me explicó que iba a quedar una cicatriz en las incisiones", relató, en diálogo con Flor de la V en Intrusos (América TV).

Esta sustancia, además de cicatrices, se le metió en los ojos y comenzó a afectar su visión. “Yo tengo lentes de contacto porque no veo. Me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Ahora me las sacaron, pero eso era el aceite que él me había inyectado con el afán de hacer los ojos más rasgados”, se lamentó. En febrero de 2022, Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación, tras la demanda que le hizo Silvina Luna.