Se filtró la verdad más dolorosa de la Navidad de Jorge Lanata: "No se festeja".

Jorge Lanata pasó la Navidad internado en cuidados intensivos del Hospital Italiano, donde está internado desde hace casi siete meses, y en las últimas horas salieron a la luz cómo fueron esas horas de "festejo" y la lista de personas que lo visitaron y brindaron con él. "Fue una Navidad muy triste", sostuvo su esposa, la abogada Elba Marcovecchio.

Durante la mañana del 24, el periodista recibió la visita de su esposa Elba Marcovecchio, quien se quedó hasta pasado el mediodía. Horas después, Lola y Bárbara Lanata pasaron a saludar a su padre y se quedaron parte de la tarde hasta que llegó Gabriel Levinas, que les dijo que se vayan tranquilas porque él lo iba a acompañar hasta que se haga Navidad. El escritor se quedó pasadas las 12 y “brindaron con pan dulce" porque le retuvieron un champagne que había llevado para los médicos del Italiano, según reveló.

Según comentó al medio Infobae, Lanata se encontraba sedado porque le realizaron dos procedimientos menores que le dejaron unas leves molestias, pero "por el resto estaba con los parámetros normales, sin fiebre”. El 25, la abogada Elba Marcovecchio regresó nuevamente al Hospital para pasar la Navidad junto a su pareja y le leyó el libro Contra la verdad, de Nietzsche. “Fue una Navidad muy triste. Siempre estamos en Punta del Este para el 24. Pero esta fecha, a su vez, trae también esperanza, porque Jorge la está peleando. Yo estoy con mi cruz siempre y tengo fe, una parte mía siempre dice ‘vamos a salir adelante’. Anoche estuve en casa con mis hijos. Y hoy al mediodía, por primera vez me separé de ellos en Navidad para estar con Jorge”, indicó la abogada en declaraciones a Infobae.

Además, en diálogo con DDM (América TV) el periodista Gariel Levinas habló de su amistad con Lanata y explicó: "Yo soy agradecido (...) Con Lanata tengo una relación de hace muchos años. (...) Yo no soy católico, en mi familia no se festeja la Navidad, así que se me ocurrió quedarme a cuidar a Jorge. Entonces me quedé con él". "Él hizo cosas por mí que fueron maravillosas. Y además lo quiero", agregó. También, deslizó que durante su visita al hospital el periodista se encontraba "muy sedado".

Ángel de Brito dio la peor noticia sobre Jorge Lanata: "Les tengo que decir la verdad"

Enfurecido, Ángel de Brito exclamó en Bondi, su programa de stream: “Por más que digan cualquier estupidez los que hablan y no quiero puntualizar en cosas que escuché, pero Lanata está mal, es obvio y no sé por qué siguen negando esa situación. Si lo puedo entender de la esperanza de las hijas, de Elba, pero todos los demás que están hablando, como los periodistas y amigos dicen estupideces”.

“Lanata está mal, está conectado a las máquinas y sino las tuviera se muere, es así de sencillo. Es duro decirlo, pero es lo que pasa y él lo estaría diciendo de otro si fuera así porque era su forma de comunicar. Están esperando un milagro que no llega y todo empeora porque ya son más de seis meses, desde el 14 de junio, de terapia intensiva, de conexión, desconexión, intubar… es un desgaste para el cuerpo tremendo”, sentenció Ángel de Brito sobre Jorge Lanata.