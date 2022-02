Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: la foto que confirmaría la relación

Una foto en Instagram confirmaría el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, razón por la cual el jugador se habría separado de Camila Homs.

Después de la ruptura entre Rodrigo De Paul y Camila "Cami" Homs, quien volvió a Buenos Aires, se rumoreó que el futbolista de la Selección Argentina salió con María Eugenia "La China" Suárez y luego con Tini Stoessel. Sin embargo, una foto en las redes sociales demuestra que efectivamente el jugador y la cantante tendrían un romance.

Más allá de que el deportista desmintió los trascendidos y de que la artista de 24 años ni siquiera se refirió a ello, los usuarios de Instagram y los fanáticos de ambos sacaron una conclusión contundente. En plena estadía de él en Madrid, España, ella acaba de brindar un show en Villa María, Córdoba. Pero el encuentro entre los dos protagonistas habría sido hace ya cinco meses...

La foto que confirma el romance entre De Paul y Tini Stoessel

El domingo 13 de febrero de 2022, el mediocampista de 27 años compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram (@rodridepaul) junto con su compañero y compatriota Ángel Correa. Allí se lo puede apreciar con una remera blanca que dice "Balenciaga", que es la misma que usó la cantante durante un streaming que se publicó con el youtuber Ibai Llanos en España el 21 de septiembre de 2021.

Como a fines de 2021 Tini Stoessel viajó a España y Rodrigo De Paul ya jugaba para Atlético de Madrid, las versiones indican que se vieron a escondidas aunque él todavía estaba con "Cami" Homs, con quien tuvo a sus únicos dos hijos: Francesca (3 años) y Bautista (7 meses). De hecho, al poco tiempo Homs abandonó la capital española y volvió sola a la Ciudad Buenos Aires, donde está viviendo en la actualidad.

Tini Stoessel apareció en su Instagram con la misma remera que Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, ¿juntos?

En un informe publicado por el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), la panelista Estefanía "Estefi" Berardi descubrió varios Me Gusta entre ambos en Instagram y fue la que comenzó con las especulaciones acerca de un affaire entre el deportista y la exnovia de Sebastián Yatra.

Sin ningún tipo de filtro, la exfigura de Combate (El Nueve) aseguró en el ciclo que conduce Carmen Barbieri: “Ellos se siguen en las redes sociales porque dicen que son amigos, y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio like y después lo borró para no ser noticia... Fue tarde, porque yo lo vi y ahora ya no está más”.