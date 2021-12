Roberto Moldavsky presentó a su novia y contó la insólita manera en la que se conocieron

El humorista asistió a una premiere con Jorgelina Aruzzi, su nueva novia: una productora 20 años menor. Su historia de amor.

Roberto Moldavsky vive un momento soñado entre el éxito en televisión y teatro y el inicio de un nuevo romance que lo llevó a mostrarse por primera vez en público con Micaela, su novia. El humorista asistió junto con su pareja a la avant premiere de Ex Casados, película que protagoniza en compañía de Jorgelina Aruzzi, y contó cómo comenzó su historia de amor.

"Con Mica estamos hace unos meses, muy contentos. Me acompaña y obvio que me pone feliz", declaró Moldavsky en diálogo con el cronista Rafael Juli para Intrusos. "Le vendí el que era mi auto, y fue al revés de todas las relaciones, porque cuando vos le vendés el auto a alguien, no lo querés ver nunca más, te puede llamar o se puede quejar", bromeó el comediante al relatar cómo conoció a su novia.

"Ahora digo que nuestra relación depende del embrague, de los frenos y de que ande bien el auto. Va sobre ruedas y vamos a ver si hacemos un service un día de estos", dijo el artista entre risas.

Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi, su nueva pareja.

El exparticipante de MasterChef Celebrity 1 (Telefe) también reflexionó sobre su nuevo romance luego de haberse separado hace relativamente poco tiempo. "No lo esperaba. Cuando uno corta una relación, tiene ganas de descansar un poco. Yo venía de una relación muy larga y muy linda, y bueno, se dio. Cuando se da, no podés explicarlo", sostuvo Moldavsky.

"Todas las teorías que tenía sobre que quería estar solo se me fueron a la mierda en cinco minutos", aseguró Roberto, dejando en claro que está completamente enamorado de Micaela. "Estoy contento, no más que eso. No tengo más para decir porque es un tema que me cuesta. Pero lo disfruto y estoy bien, soy como cualquiera que está en pareja", finalizó el humorista.

Micaela es 20 años menor que el comediante. Trabaja en la productora de Gerardo Rozín y tiene dos hijos al igual que su novio, quien es padre de Eial y Galia Moldavsky​. Curiosamente, horas después de lo que dijo Roberto sobre el vehículo que le vendió, Mica tuvo un inconveniente con el mismo, según se pudo apreciar en sus redes sociales. La novia de Moldavsky pinchó una rueda y tuvo que recibir la ayuda de un oficial de policía para poder cambiarla. "Hermoso día", expresó con ironía en su cuenta de Instagram.

La película de Moldavsky

"Me falta poner un maxikiosco", bromeó el actor al repasar sus años como vendedor de ropa en el Once, sus distintas obras de teatro y su rol en Trato hecho (Telefe, domingos a las 21). "Estoy muy contento. Lo del cine es una aventura, yo no soy un actor de cine, pero lo intenté, lo luché y bueno, acá estamos", expresó Moldavsky.

Ex Casados llega a los cines de Argentina el próximo jueves 2 de diciembre de 2021, y narra la historia de Roberto y Sonia, una pareja que decide separarse luego de que ella se hartara del ninguneo de su esposo. Además de Moldavsky y Aruzzi en los roles principales, la película cuenta con las actuaciones de Liz Solari, Michel Noher, Campi, Cecilia Font, Matías Desiderio y Gabriel Corrado. Es dirigida por Sabrina Farji.