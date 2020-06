Revelaciones de Nazarena Vélez: las cosas que más odia en su vida

Desde que se volvió youtuber, los videos de las historias de la vida de Nazarena Vélez se volvieron un clásico de las redes y sorprenden a todos. Muchos momentos duros de maltrato, violencia machista, abusos sexuales y hasta adicciones. Ahora, habló sobre las cosas que odia y que ocurren en su día a día.

Pero esta vez, no habló de temas tan profundos sino que contó aspectos que calificó como banales, pero que no dejan de causarle molestias. "Odio que mi casa esté desordenada. Lo detesto. Yo tengo hijos muy desordenados. Son amorosos, divinos, no ensucian, pero desordenan constantemente. Pueden dejar cosas en cualquier lado", sostuvo.

Al respecto, aseguró que "desde hace mucho tiempo, necesita tener las cosas en orden". "Todo lo que tengo de despelotada en un punto, lo tengo de ordenada en otro. Igual, no soy de las enfermas que limpian todo el día. No soy tan quisquillosa, solo no me gusta vivir en el caos", confesó.

También se refirió a la actividad física. "Detesto, y esto es horrible y lo sé, hacer gimnasia. Lo peor de todo es que mis hijos lo heredaron. Recién ahora Barbie está re fitness. Hace dos o tres años que está a full, pero antes no hacía nada. El Chyno, lo mismo", manifestó.

"Titi -por su hijo menor-, bueno, lo tenés que empujar para que mueva el culo. Yo soy igual, desde siempre. No sé por qué. Pero no me pone de buen humor", explicó. Y agregó: "Yo entiendo cuando me dicen que hace bien, pero a mí me pega de forma fastidiosa. Siento que es una hora perdida de mi vida. Está mal, ya a mi edad necesito mover el culo por un montón de situaciones, por eso me levanto con dolores de todo, pero lo odio".