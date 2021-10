Repudiable comentario clasista de Yanina Latorre: "Mirá con lo que se conforman"

La panelista derrapó en un reciente tweet sobre un bono que ofrece el gobierno. Yanina Latorre demostró una vez más su pensamiento clasista.

Yanina Latorre se expresó sobre el bono Más Cultura Joven, que fomenta el consumo artístico de jóvenes que no tiene los ingresos necesarios para acceder a teatros, cines y recitales. En su descargo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana mostró su costado más clasista y cuestionó la medida implementada por el gobierno.

“A ese le parece una excelente idea que le regalen 5000 pesos. Mirá con lo que se conforman. ¿No es mejor laburar? ¿Superarse? ¿Crecer? Agarran migajas y les dan su voto. Gobierno que apoya la vagancia”, manifestó Latorre en uno de sus tweets, en alusión a un usuario que estaba de acuerdo con la medida.

De esa manera, Latorre estigmatizó a quienes acceden a ese tipo de bonos, al asegurar que ninguno de ellos trabajan. Una vez más, la panelista sostuvo que los pobres son pobres porque son vagos y no porque son sometidos a un sistema laboral precarizado.

La fuerte respuesta de Yanina Latorre a Beto Casella

Después de haber criticado a Edith Hermida, Yanina Latorre recibió duras declaraciones por parte de Beto Casella, pero ella redobló la apuesta y lanzó: “El rey del videíto editado me hace callar a mí. Mi amor, hablate a vos mismo, Betito. La obsesión que manejás ya me divierte. Amo sacarte de quicio, amo que me detestes, amo tu machismo. ‘mejor callate’, vos qué estás haciendo conmigo, le estás hablando a una mujer. Que hable de los maridos y de los cuernos, me la dejás picando”.

“Capaz metiste los cuernos, capaz te los metieron, yo nunca hablé de tu vida privada. Y te voy a decir algo, malcogida no dije nunca, concha seca lo digo todo el tiempo porque laburo de eso en mis redes sociales para enseñarles a las mujeres a hidratarse la vagina. Y sí opiné de que Edith Hermida dice que Susana es una bruta peligrosa, acá dijimos todos que no estábamos de acuerdo, pero a vos te saco yo”, siguió la panelista y cerró: “Evidentemente gozas viéndome llorar. Te grafica como tipo. Te mando un beso grande Beto Casella”.

La crítica de Beto Casella hacia Latorre se había basado en la hipocresía de la angelita al emitir opiniones: “A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar”.