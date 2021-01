Soledad Silveyra contó cuáles fueron los síntomas que la alertaron a hacerse una consulta médica que derivó en un diagnóstico que la sorprendió: luego del chequeo de rutina, los profesionales le advirtieron que había tenido un accidente cerebrovascular (ACV).

Fue durante un control que se realizó a principio de este mes. Llegó a las instalaciones de Medicus para hacerse una resonancia. Allí mismo, descubrieron que había tenido un ACV y la actriz de 68 años fue trasladada sanatorio Otamendi primero y luego a a la clínica Sagrada Familia, en donde le intentaron colocar un stent pero no pudieron porque tenía la carótida tapada.

Luego de comunicar su cuadro de salud a través de sus redes sociales, en donde llevó tranquilidad a sus seguidores y fanáticos, la actriz reapareció en televisión: estuvo invitada a Flor de equipo, el ciclo que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe.

“Yo tenía programado el control porque había tenido cuatro temblores que no me habían gustado nada y dije ‘esto es neurológico’”, dijo la actriz y admitió que atrasó los chequeos por Las Fiestas. “Fueron temblores... Una cosa mínima, que duraba treinta segundos y me mareaba. Ahí, el productor (de Mujeres en el Trece) me tenía que agarrar. El primer episodio me pasó en septiembre y después tuve cuatro más”.

“Los temblores empezaban en la gamba. Yo no tengo bien esta gamba -dijo señalando su pierna derecha- y dije: ‘bueno, puede ser la gamba, las cervicales...’. El último episodio fue el 22 de septiembre”, continuó y relató que en un shopping con sus nietas. “Se me cayó la billetera, fue cortito, 14 segundos. Ellas me miraron, las vi a ellas preocupadas y dije ‘bueno, empiezo los trámites’. Cambié de plan (médico) y un neurólogo me mandó a hacerme una resonancia de cerebro. Cuando me hacen la resonancia, antes de poner el contraste, me dicen: ‘Usted ha tenido un ACV’. Yo fui por control. Mi intuición me dijo ‘Solita, andá ya porque esto es rarísimo’”, siguió la actriz.

“Después me hicieron cateterismo para ver si había lugar en la carótida para un stent, para abrirla. Cuando lo hizo, el doctor decidió no abrir porque la carótida está totalmente tapada”, dijo sobre el procedimiento que le hizo su médico.

Durante la entrevista, Solita admitió que tuvo -y tiene- miedo. “Ahora estoy medicada con una medicación para toda la vida. Tengo miedo de que me vuelva a pasar, porque tampoco se me hizo nada para que no vuelva a pasar, porque no se me pudo destapar la carótida”. Y agregó que está enfocada en su recuperación. “Estoy haciendo muchísimos ejercicios de cerebro. Estoy muy obsesiva ahora con sentir que me siento bien, que tengo las energías bien”, concluyó Soledad Silveyra.

En marzo del año pasado, Soledad Silveyra se mudó a la casa de su hijo mayor para transitar acompañada por ellos la cuarentena estricta. Allí pasó el primer tiempo del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En agosto debutó en la conducción de Mujeres en el Trece, junto a Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez. Pero en octubre la gerencia de programación decidió levantarlo del aire porque no cumplió con el rating esperado.