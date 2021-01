En la tarde del viernes, Soledad Silveyra comenzó a manifestar diversos síntomas que encendieron las alarmas por un presunto accidente cerebrovascular (ACV). De inmediato fue trasladada al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los estudios clínicos que le realizaron confirmaron las sospechas: tiene una carótida obstruida.

Los médicos que la asisten evalúan los pasos a seguir en estas horas, a la vez que la querida actriz cuenta con la compañía de sus familiares más cercanos. Por lo pronto, se ha confirmado que deberá permanecer internada por lo menos cinco días.

El infortunio ocurre a menos de un mes de la partida de uno de sus más queridos amigos, Carlín Calvo, quien también vio su salud afectada por dos ACV. El día de su muerte, la actriz lo homenajeó y expresó su dolor.

"Es una mañana difícil. Me puse a llorar como una nena. Es un hombre con el que viví muchas cosas", confesó. "Tenía un gran humor, me divertí mucho con él. Si bien era un tipo con una personalidad muy fuerte, nunca me hizo enojar. Era un mago; las mujeres morían por él pero yo nunca tuve un romance. Ahora nos estaría haciendo chistes, era puro humor", expresó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

En sus redes sociales también decidió recordarlo con una foto juntos en la que escribió: "Hermano querido a bailar con los ángeles".

