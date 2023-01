Reapareció Juana Viale con una foto lejos de Argentina

Juana Viale reapareció en las redes sociales con una particular imagen que generó sorpresa entre sus seguidores.

Juana Viale reapareció en las redes sociales en las últimas horas con una publicación en su cuenta oficial de Instagram y un detalle sorprendió a sus seguidores. "Distintas pero iguales", escribió junto a la tierna fotografía que sus followers rápidamente asociaron a su hija mayor, fruto de su relación con el actor Juan De Benedictis.

Después de un 2022 particular que incluyeron las extensas negociaciones que tuvo con El Trece para volver a la pantalla chica, Juana Viale decidió tomarse unas largas vacaciones y aprovechó para alejarse de las redes sociales. Por eso sorprendió que en las últimas horas hiciera una publicación en sus historias de Instagram.

De vacaciones en el sur de Chile, Juana Viale dio cuenta de su recorrido trasandino con una tierna fotografía en la que se ve su mano sobre una superficie de arena y piedras junto a la pata de su perra Tota. "Distintas pero iguales", escribió la nieta de Mirtha Legrand para acompañar la imagen. Pero hubo una particularidad que llamó la atención de todos sus seguidores.

Fue nada menos que el gran anillo que llevaba Juana Viale en su mano. El impresionante accesorio tiene forma de corazón y está coronado con una enorme y distinguida piedra de ámbar. Sus seguidores rápidamente asociaron esta roca con el nombre de su hija mayor, Ámbar de Benedictis, fruto de su relación con el actor Juan de Benedictis.

La imagen que compartió Juana Viale en sus historias de Instagram.

Juana Viale encontró el amor en el hijo de un medallista olímpico: de quién se trata

Juana Viale enfrenta los rumores de separación con el arquitecto Agustín Goldenhorn y mientras disfruta de sus vacaciones en Chile, la vinculan con el hijo de un campeón de los Juegos Olímpicos. Se trata de Yago Lange, el hijo de 34 años Santiago Lange, quien obtuvo medalla de oro de la edición 2016 del evento deportivo.

Según la revista Paparazzi, ambos se encuentran en Chile pasando unos días y se incrementan las posibilidades de relación por los intereses en común que tienen. Yago Lange es un activista por el medioambiente, al igual que su padre, viajaron al país trasandino a fines de diciembre de 2022, para pasar Año Nuevo.

En este contexto, se viralizó un video donde Mirtha Legrand brindó declaraciones tras el final de su programa, y entre otras cosas, reveló el presente amoroso de su nieta. "¿Juanita se separó o no?", preguntó el notero de LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV. "No, no sé. Si ella no cuenta nada", había expresado la conductora de El Trece.