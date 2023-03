Qué es de la vida de Sebastián Estevanez, el galán de las telenovelas

Han pasado varios años desde que Sebastián Estevanez protagonizó una telenovela. Al alejarse de la televisión, su vida ahora es bastante diferente.

Sebastián Estevanez es uno de los actores más recordados en el país debido a su participación en diferentes producciones que fueron un total éxito en la televisión argentina y que en su gran mayoría fueron transmitidas a través de la pantalla de Telefe.

Estevanez realizó un gran trabajo en diferentes novelas románticas como Amor en custodia, Camino al amor, Dulce amor, entre otras. Debido a su pasión por la actuación, sus técnicas y personajes interpretados se volvieron muy virales en las redes sociales. El nacido en Buenos Aires lleva un tiempo alejado del medio, ya que su último trabajo fue en el 2020, cuando fue parte del elenco de Separadas, una historia en la que interpretó a Miguel Cardozo. ¿A qué se dedica en la actualidad?

Qué es de la vida de Sebastián Estevanez, el galán de las telenovelas

Luego de su última actuación en la televisión, Sebastián Estevanez ya había confirmado su decisión de alejarse y abandonar su carrera. Sin duda, esto ocurrió ya que no ha vuelto a estar vinculado con alguna producción audiovisual.

En declaraciones brindadas a un medio radial, Estevanez sostuvo que le había dedicado muchos años a su profesión y tenía la sensación de que había llegado el momento para enfocarse en otros asuntos. De este modo, el experimentado actor se empeñó en la consolidación de un emprendimiento que le genera bastante satisfacción en la actualidad.

Pocas personas conocen una de las pasiones de este reconocido modelo y se relacionan directamente con el reciclado de casas. A Sebastián lo entretiene el hecho de ver diferentes propiedades para luego refaccionarlas. Además tiene la capacidad de imaginar cómo lucirá la casa, enfocándose en su interior, los materiales a utilizar y, por supuesto, los detalles que tendrá cada espacio. “Creo que soy un arquitecto frustrado“, dijo en aquella entrevista.

Su nueva faceta es bastante exitosa y arrancó de la mejor manera ya que uno de sus primeros clientes fue Marley, quien confió en su criterio para realizar modificaciones en su casa debido a que esta vivienda iba a ser utilizada en la producción de un reality.

Aparte de estar enfocado en su nuevo emprendimiento, el ex actor disfruta de su tiempo libre con su familia. Estevanez amó la actuación, pero en aquel momento sintió que ese camino le consumía mucho tiempo y le quitaba la posibilidad de poder compartir momentos con sus hijos. “No voy a negar que a veces me da nostalgia saber que no voy a trabajar más, pero al mismo tiempo siento una satisfacción enorme al pensar que mi vida será más tranquila“, sostuvo.