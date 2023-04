Qué dijo Sofía Gala sobre su relación con un hombre de 40 cuando15 años: "Es tan difícil"

Tras la polémica con Jey Mammón, reflotaron declaraciones de Sofía Gala al referirse a su relación con un hombre de 40 años cuando 15 años.

La denuncia pública contra Jey Mammón por parte de Lucas Benvenuto, joven que llevó a la Justicia al conductor en una causa que terminó con el sobreseimiento del acusado en 2021 por prescripción del delito, provoca varios coletazos. En varios medios se hizo referencia al día que se filtró que Sofía Gala había tenido una relación sexoafectiva con un hombre de 40 años cuando ella tenía 15. Pocos años atraás, la actriz se refirió a ese episodio y las declaraciones volvieron a salir a a luz.

En 2019, la hija de Moria Casán dio una entrevista a Clarín y se animó a contar detalles de su relación con un hombre de 40 años cuando ella era una adolescente de 15, y comentó: “Yo estaba sexualizada a esa edad. Ya había tenido relaciones con hombres y con mujeres. Tenía deseo, él me gustaba, tuvimos relaciones. Nunca sentí que fuera un abuso, ni en ese momento ni hoy. Tampoco que él estuviera ejerciendo poder sobre mí. De todas maneras, en el mayor porcentaje de las veces ante casos así lo más probable es que haya un abuso de poder. Los casos son muy individuales, por eso es tan difícil juzgar. Dependerá mucho del nivel de desarrollo emocional y sexual que tenga ella en ese momento".

"No es lo mismo un nene o una nena de nueve años que de quince; si tenés treinta años y querés estar con alguien de doce, sos un enfermo. Y también hay que tener en cuenta que un adolescente tiene un equilibrio emocional más débil que un adulto. Voy a apoyar la sexualidad de mis hijos cuando ellos la manifiesten, que sientan libertad para sentir, experimentar y explorar", agregó en el mencionado reportaje que coincidió con un año clave para el movimiento feminista en Argentina.

Además, la actriz lanzó una sincera reflexión sobre los cambios de época y cómo elige educar a su hija en materia vincular: "Hoy le digo a mi hija que si le gusta un pibe y sale con él, no está obligada a besarlo; o que no es una puta si está con muchos chicos a la vez. Hay muchas situaciones en las que una va para atrás y entiende que quizás aceptaste cosas por una cuestión cultural. Estar con un pibe, no querer que pase nada y terminar cediendo por su insistencia. Y el pibe también, por una cuestión cultural, ejerciendo un poder sobre vos. Hay cosas que recién ahora nos estamos dando cuenta".

